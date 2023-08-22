“Ekrem İmamoğlu Tek Başına da Seçimi Zorlayabilir”

Dr. Tuğçe Erçetin “Ekrem İmamoğlu tekraren İstanbul ittifakını sağlayabildiği ölçüde başarısı daha garanti olur. Bunlar olmazsa tek başına da zorlayabilir” dedi.

Gazete Duvar’dan Ümit Buget‘e röportaj veren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Doktor Tuğçe Erçetin, CHP’deki liderlik tartışmaları ve önümüzdeki yerel seçimler hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yerel seçimlere 7 ay kala CHP’de yapılacak kurultayda yaşanacaklar, Yeşil Sol Parti’nin kurultayda alacağı kararlar, İstanbul’daki Kürt seçmen ağırlığının, İYİ Parti’nin takınacağı tavrın ve daha birçok gelişmenin seçimleri etkileyeceğini dile getiren Erçetin, “Ekrem İmamoğlu tekraren İstanbul ittifakını sağlayabildiği ölçüde başarısı daha garanti olur. Bunlar olmazsa tek başına da zorlayabilir. Özellikle genç seçmenin, kentli seçmenin AKP’ye daha az oy verdiğini son seçim sonuçlarından bildiğimiz için söylüyorum. Tüm bunlar İmamoğlu’nun önümüzdeki seçimlerdeki başarısı için önemli köşe taşları” ifadelerini kullandı.

Erçetin, AKP’nin çıkaracağı adayın da çok önemli olduğunu belirterek “Eğer İmamoğlu yine kazanırsa Erdoğan’ı üçüncü kez yenmiş olacak. 2024 yerel seçimleri, özellikle İstanbul, muhalefet açısından bir moral arayışı, 2028’e umutla bakma nedeni, iktidar açısından da Mayıs 2023 seçimleri sonrası derinleşen ekonomik krize rağmen destek alıp alamayacağının testi gibi olacak” dedi.

14-28 Mayıs’ta alınan yenilgiden sonra muhalif seçmendeki olumsuz psikolojiyle İstanbul ve Ankara’nın yeniden nasıl kazanılabileceği yönündeki soruya Erçetin şu yanıtı verdi:

“İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da Mansur Yavaş’ın ‘Muhalefet seçilirse bu şehirleri yönetemez’ algısını seçmen gözünde kırdıklarını düşünüyorum. Eğer muhalefet iç hesaplaşma konusunu büyük bir krize çevirmez, başta gelmekte olan büyük Marmara Depremi ve iklim krizine bağlı su sorunu gibi konularda çözüme dönük pozisyon alabilirse ve sosyal yardımlaşma konusunda da ‘ayrımsız süreklilik’ algısını yaratırsa İstanbul ve Ankara’da seçimleri yeniden kazanabilir.”

Erçetin, İmamoğlu’nun CHP’deki her pozisyona doğal aday olmasının hatırlatılması üzerine ise “Bu duruma gelişini sadece ‘kişisel liderlik kumaşı’ olarak değil ekibiyle ve bilinçli bir şekilde yaptığı çalışmayla açıklayabiliriz. En azından şimdilik tercihini genel başkanlık yarışından çok İstanbul’u kazanmaktan yana yapması da iki amaçla düşünülmüş olabilir. Birincisi CHP’de yarışa girmenin hem kendini yıpratacağı ikincisi ise yenilgi yüzünden halihazırda kızgın olan muhalif seçmenin gözünde ‘kendi içlerinde kavga ediyorlar’ görüntüsünü vermek istememesi. Son tercihin bu öngörülerle yapılma olasılığı yüksek geliyor bana” diye konuştu.

Erçetin şöyle devam etti:

“Ekrem İmamoğlu bu tercihine rağmen, Özgür Özel ile yaptığı ‘ittifak’ ile genel başkanlık yarışının da tam olarak dışına çıkmıyor. İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan konuşmalarından ‘önce İstanbul’u kazanmak ardından da cumhurbaşkanı adayı olmak’ düşüncesinde olduğunu anlıyoruz. Bu onun için iyi mi yoksa kötü mü olacak, onu da zaman gösterecek.”

Ümit Buget: 14-28 Mayıs seçimlerini kazanan iktidar açısından İstanbul’u kazanmak elzem mi, Erdoğan ‘rövanşı’ almak ister mi, iktidarın elinde bu kalibrede bir aday ya da bir strateji var mı?

Dr. Tuğçe Erçetin: Tayyip Erdoğan’ın kullandığı meşhur cümle biliyorsunuz, ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır.’ O yüzden mutlaka yerel seçimlere ama özellikle İstanbul’a ayrı bir önem verecektir iktidar. Pek muhtemel MHP yine aday çıkarmayacak ve İstanbul’da ortak aday gösterilecek. Ancak bu kez ‘ittifak lüksü’ muhalefet tarafında olmayabilir. En azından HDP’nin aday çıkarma olasılığı yüksek. 2019’da başta İstanbul ve Ankara’da da aday çıkarmayan, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday göstermeyen HDP’nin üçüncü kez bir seçimi adaysız geçmesi bana çok mümkün görünmüyor. Bu noktada TİP’in son seçimlerde İstanbul’da ulaştığı yüzde 4 civarındaki oyunu da olası ittifaklarda göz ardı etmemeli. İYİ Parti’nin burada alacağı pozisyon da önemli olacaktır.

“Erdoğan’ı Üçüncü Kez Yenebilir”

Muhalefetin ittifak kurmakta işi zor olabilir ancak iktidarın da giderek daha da derinleşen ekonomik kriz yüzünden işi kolay olmayacaktır. İstanbul’da AKP’nin çıkarabileceği adaylar konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor. En popülerlerinden biri de Cumhurbaşkanı’nın damadı Selçuk Bayraktar. Genç seçmenden özellikle büyükşehirlerde oy almakta zorlanan AKP için bu isim bir formül olarak gösteriliyor.

Ekrem İmamoğlu seçimlerde kaybederse elbette ki siyasi kariyerinde olumsuz bir not olacaktır. 2024’te kazansa da kaybetse de 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını düşünüyorum. İmamoğlu, İstanbul seçimlerinde diğer partileri kendi liderliğinde ortak hedefler için bir araya getirmeyi, bunu da 2028 için bir başlangıç yolu olarak tarif etmeyi ve halka yeniden güven vermeyi başarırsa, sağ popülist-otoriter iktidarın müesses nizam üzerinden kurmaya çalıştığı düzeni üçüncü kez yenilgiye uğratabilir.”

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