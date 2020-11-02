Ekrem İmamoğlu Taburcu Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, “Ben de herkese dua ettim. Başta belediye başkanımız Muhittin Böcek’e acil şifalar diliyorum. Özellikle Amerikan Hastanesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu mesajlarına şöyle devam etti:

“Hayatımda ilk defa bu kadar uzak kaldım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 10 günü aşkın süredir görmediğim aileme uzaktan da olsa kavuşacağım. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Hastalığın bulaşı yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplumun bütün kurallara uymasını istiyoruz. Bu hastalığa yakalanmamak en doğrusu. Bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya devam ediyorum.

Başta deprem olmak üzere şehrimizle ilgili tüm unsurları takip etmeye devam edeceğim. Karantinam biter bitmez İzmirli vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız. Sevgili Tunç Soyer başkanımla varsa bir ihtiyaç onu görüşeceğim.”

​İmamoğlu’nun son Kovid-19 testinin sonucunun da negatif çıktığı öğrenildi.