Erdoğan Musk Görüşmesi: Erdoğan Ne Talep Etti?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li milyarder Elon Musk ile bir araya geldi. / Erdoğan Musk Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li milyarder Elon Musk’ı Tesla’nın Avrupa’daki ikinci fabrikası için Türkiye’ye yatırıma davet etti.

Erdoğan Musk görüşmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Erdoğan, Musk ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin ticari uydu haberleşme sistemi Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine de açık olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Elon Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye’de sunmak için lisans alma konusunda Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti. Musk, Erdoğan’ın daveti üzerine 27 Eylül’de başlayacak Teknofest’e katılmaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti.

New York’taki Türkevi’nde gerçekleşen görüşmeye Elon Musk oğluyla birlikte geldi. Erdoğan Musk görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

Erdoğan Musk Görüşmesi: Türkiye’ye Tesla Fabrikası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk’a, Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni anlattı.

Togg’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Erdoğan, Musk’a kendi yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı “BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” kitabını, Musk’ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

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