İklim Aktivistleri Tarihi Kapıya Zarar Verdi

Berlin’in simgelerinden Brandenburg Kapısı “Son Nesil” (Letzte Generation) isimli iklim aktivistleri tarafından sprey boyayla boyandı.

Letzte Generation, Almanya’nın başkenti Berlin’in sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla sarı ve turuncu sprey boyayla boyadı.

6 sütunun tamamı eylemden etkilenirken aktivist grubun sözcüsü Marion Fabian eylemle fosil yakıtların terk edilmesi ve iklim değişikliği konusunda daha fazla siyasi adım atılması gerektiği mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Açıklamada, “En geç 2030’da petrol, gaz ve kömürü bırakmış olmamız gerekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bu konuda açıkça konuşmasının zamanı geldi” denildi.

Polis yaptığı açıklamada, eylem nedeniyle 40 polisin görev yaptığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınanlar hakkında kamu malına kasten zarar vermeden soruşturma açılacak.

Polisten yapılan açıklamada eylemcilerin tarihi Brandenburg Kapısı’na tırmanmak istediği ancak eylemin polis tarafından engellendiği duyuruldu.

“Son Nesil” grubu yakın zamanda bir dizi yeni eylemler yapacaklarını açıklamıştı. Pazartesi gününden itibaren Berlin’de yol ortasına oturarak sokak kapatma eylemleri planladıklarını belirtmişlerdi. Polis ise bu tarz eylemlere karşı daha hızlı tepki vermek üzere önlem alarak, şehrin önemli yollarını ve otoyol çıkışlarını gözlem altında tutacak.

Almanya, 2045 yılı itibarıyla iklim nötr olmayı hedeflerken, “Son Nesil” grubu Almanya’nın 2030 yılında fosil yakıtları kullanmayı bırakmasını talep ediyor.

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