Özgür Özel, Genel Başkan adaylığını açıkladı. Kaybetmesi halinde partisinden ayrılmayacağını söyleyen Özel’e bazı milletvekilleri, eşi ve kızı eşlik etti.

Kaybedilen Mayıs 2023 seçimlerinin ardından değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de Grup Başkanı Özgür Özel genel başkan adaylığı kararını verdi.

Özel’e destek veren milletvekilleri, MYK üyeleri ve Özel’in eşi Didem Özel ile kızı İpek Özel de açıklamayı izlemek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Özgür Özel Genel Başkan Adaylığını Açıkladığı Toplantıda Şunları Söyledi:

Bugün dinleyeceğiniz; 28 Mayıs’ı sabahı 81 ilde uyanıp da o günden beri huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikayesidir. ‘Seni bu karara ne itti?’ diye soranlara ‘Babamın, benim ve kızımın arkadaş grupları’ diyenlerin hikayesidir.

30 yıldır sönmeyen Madımak ateşinin zaman aşımı kararıyla yürekleri dağlamasına engel olamamanın hikayesidir. Artık korkmaya gerek olmadığının çünkü korkulanın olduğunu bilenlerin hikayesidir.

‘Şenyaşar Ailesi’ne getiremediğimiz adalet var’ diyenlerin hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir. Türkiye’yi değiştirmek için CHP’yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye, Atatürkçülerin, namusluların, İsmet Paşa’nın, Karaoğlanların hikayesidir.”

Yönetim Parti İçi İktidarı Korumaya Odaklandı

Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kolektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır. Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

Başaracağız

Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Ülkemizin kaderini değiştiren, nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız. İş cinayetlerini artıran üretim baskısından, grev yasaklarından sendikal baskıya emekçi sınıfının yanından ödünsüz pozisyon alıyoruz. Kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Etnik ve mezhepsel kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Tüm farklılıkları kucaklıyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaseti reddediyor, yatay siyaset anlayışını savunuyoruz.

39 Milletvekili Unutulmayacak Hasarlar Bıraktı

İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine benzediği bir siyaset olmamalıdır. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti tarihinde unutulmayacak hasarlar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

CHP Değişirse Türkiye Değişir

Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir.”

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na saygı ve sevgilerini ileten Özgür Özel kendisine destek olmak için parti genel merkezine gelenlere de teşekkür etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Grup başkanlığına devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Şu anda kurultay tarihi belirlenmedi. Bundan sonraki süreçte ekibimizle bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu konuda basına servis edilen birtakım haberlerde Sayın Genel Başkan’ın bu konuda bir talebi olduğu söylendi. Kendisinin bu konuda bir talebi olmadı” yanıtını verdi.

Partisinin genel merkezinden bir engellemeyle karşılaşacağını düşünmediğini belirten Özel, kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Kaybetmesi halinde partiden ayrılmayacağını söyleyen Özel, “Özgür Özel, baba evinden ayrılmaz” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini tebrik eden bir paylaşım yaptığı hatırlatılan Özel, sadece İmamoğlu ile değil bu partiye gönül veren herkesle birlikte yürüdüğünü ifade etti.

İttifakların yeniden hareketlenmesi için bir heyecana, bir dirilişe ihtiyaç olduğunu kaydeden Özel, “Şeffaf, hesap verebilir bir ittifak kampanyasına elbette destek veririz” dedi.

Kendisinin yeteri kadar delegenin oyunu almasının mümkün olmadığına dair yorumların sorulduğu Özel, “Şu ana kadar Muş ve Elazığ dışında hiçbir il kongresi yapılmadı. 1400 delegenin 1180’i oluşmadı” dedi ve şunları söyledi: “Hikayemiz kaybedersem ne olur diyenlerin değil, itirazın, değişimin gençleşmenin, tartışmanın ve güçlenmenin günüdür diyenlerin hikayesidir.”

Kılıçdaroğlu Siyasi Yasak ile Karşı Karşıya

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