Sözcü’nün haberine göre Erdoğan Özel görüşmesi 2 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok” dediği CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’la çok yakın bir zamanda yüz yüze görüşeceğini açıklamıştı.

Siyaset kulislerini hareketlendiren haberin ardından son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya gelen ikilinin yüz yüze yapacağı görüşmenin tarihi de belli oldu.

SÖZCÜ TV’nin haberine göre Erdoğan Özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra yapılacak. Görüşmenin yeri konusunda bir açıklama yapılmazken AKP kaynakları görüşmenin yeri için Beştepe’yi işaret etti.

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