Yılmaz Özdil: “Özgür Özel’i konuşturmayın”

Yılmaz Özdil, Özel’in sözlerine çok sert tepki gösterdi. Özel’in, “CHP’nin en çapsız genel başkanı olduğunu” belirten Özdil, şunları söyledi:

Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı. “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil” dedi. Özgür Özel, şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan Adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Yani Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor.

“SEÇİMDEN SONRA GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAK”

Elbette CHP’nin bileceği iştir ama seçime şunun şurasında 25-26 gün kaldı. Özgür Özel’i konuşturmayın. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse iyi. Özgür Özel konuşuyor; Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın yüreği ağzına geliyor acaba yine ne diyecek diye. Özgür Özel bana sorarsanız seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin.