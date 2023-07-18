Erdoğan Suudi Arabistan’a SADAT’ı da Götürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Selman’la görüştü. DEİK’in Arabistan’a götürdüğü “iş insanları” arasında SADAT Başkanı Tanrıverdi de var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti ile Körfez turuna başladı.

Cidde’de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan ve Selman’ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

SADAT Başkanı Suudi Arabistan’da

Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) de Türkiye – Suudi Arabistan iş forumu toplantısı düzenledi.

SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi de toplantıda yer aldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tanrıverdi “Türkiye – Suudi Arabistan iş forumu toplantıları halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan Körfez turuna 200’den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söylemişti.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

