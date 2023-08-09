Dünyanın En İyi Müzeleri: Top 10

Bir müze ziyareti, herhangi bir şehir gezisinde mutlak yapılması gereken bir aktivite. Dünyanın En İyi Müzeleri listemizdeki müzeler kesinlikle nefesinizi kesecek.

Müzeler ve kültür kurumları, özenle seçilmiş koleksiyonları ve sergileriyle insanları yeni kültürleri ve konuları keşfetmeye çağırıyor.

Müze deneyimini sıkıcı bulanlar için, yeniden düşünmenin zamanı geldi. Dünyanın her köşesindeki galeriler sanat, tarih ve kültür üzerine ilgi çekici sergiler yaratma sanatında uzmanlaştılar ve bu sanata karşı çıkanların fikrini değiştirebilir.

Konusu bölgeden bölgeye değişebilse de, dünyanın en iyi müzeleri ziyaretçilerin toplum hakkında farklı düşünmelerini sağlar.

Turizm portalı Skyscanner’ın derlediği Dünyanın En İyi Müzeleri;

1. En çok ziyaret edilen müze: Louvre, Paris , Fransa

Yılda dokuz milyondan fazla ziyaretçisi olan Musée du Louvre, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesidir.

Özellikle Yunan ve Roma antik çağlarından sergiler ve dünyaca ünlü sanat eserleri, Paris’in en ünlü müzesini ziyaret etmeye değer bir etkinlik haline getiriyor.

Leonardo da Vinci’nin “Mona Lisa” tablosu ve Albrecht Dürer ile Eugène Delacroix’in çeşitli tabloları, kalabalıkları kendine çekiyor.

2. En büyük müze: Çin Ulusal Müzesi, Pekin , Çin

Dünyanın en iyi müzeleri listemizde yer alan Çin Ulusal Müzesi, 2011’in başlarındaki büyük yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından türünün en modern müzelerinden biri haline geldi.

Dönüşüm çalışmalarının ardından 192 bin metrekarelik alana ulaşan müze dünyanın en büyük müzesi durumunda.

Ziyaretçiler, Çin Ulusal Müzesi’ndeki tüm sergileri bir günde görebilecekleri yanılsamasına kapılmamalıdır. Bunun yerine, kişisel odak noktaları belirlemeniz ve belki de müzedeki beş bölümden yalnızca ikisini gezmeniz tavsiye edilir.

3. Dünyanın En Eski Müzesi: British Museum, Londra, İngiltere

Londra’daki British Museum kapılarını 1759’da açtı ve bu nedenle genellikle dünyanın en eski müzesi olarak anılıyor.

Giriş her zaman ücretsiz olduğu için özellikle ziyaretçi dostu olarak kabul edilir.

Bu nedenle turistlere, dünyanın her yerinden sergilere kendilerini adamaları için yeterli fırsatlar verilir.

Mısır mumyalarından bir Paskalya Adası heykeline ve tarihi bir okuma odasındaki 25.000 kitaba kadar, bunlar yaklaşık iki milyon yıllık hayal bile edilemeyecek bir zaman dilimini kapsıyor.

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4. Dünyanın en küçük müzesi: Kunsthalle Marcel Duchamp, Wolfsburg, Almanya

Geçen yıl muhtemelen dünyanın en küçük müzesi Wolfsburg’da açıldı çünkü içine giremiyorsunuz bile.

Kunsthalle Marcel Duchamp bir metrekareden daha küçük, haftanın yedi günü, günün 24 saati açık ve sanatı görmek için eğilmeniz gerekiyor.

İsviçreli sanatçılar Caroline Bachmann ve Stefan Banz tarafından yaratılan “Müze”, Wolfsburg’da mutlaka yapılması gerekenlerden biridir.

5. Dünyanın en küçük ülkesindeki müze: Vatikan Müzeleri, Vatikan

Roma şehir turundaysanız, kesinlikle dünyanın en küçük ülkesine dolambaçlı bir yoldan gitmeli ve Vatikan Müzelerini ziyaret etmelisiniz.

Çeşitli sergi salonları, yalnızca dindar Katolikleri şaşırtmayan Papa’nın kapsamlı sanat koleksiyonlarını içerir.

Vatikan Müzeleri, Michelangelo’nun tavan resimleri sayesinde her yıl dünyanın her yerinden sayısız turisti çeken Sistine Şapeli’ni de içeriyor. Bu nedenle, bilgili tatilciler uzun kuyruklardan kaçınmak için Vatikan Müzeleri biletlerini online olarak kolayca alabilirler.

6. Dünyanın En İyi Müzeleri: Metropolitan Museum of Art, New York , ABD

Dünyanın başka hiçbir yerinde, önde gelen sanatçıların New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nden daha önemli eserlerini bulamazsınız.

Van Gogh, Dürer, da Vinci veya Picasso’nun resimlerini arıyorsanız, hepsi ABD’nin en büyük sanat müzesinde bulunmaktadır. Eski sergilere ek olarak, modern sanat da ihmal edilmiyor.

Metropolitan Sanat Müzesi, çağdaş fotoğrafların yanı sıra, Yves Saint Laurent gibi tasarımcıların sıra dışı moda ve özel kıyafetlerini de sergiliyor.

7. Almanya’nın en popüler müzesi: Pergamonmuseum, Berlin , Almanya

Osmanlı’nın son döneminde kaçırılan Bergama Zeus Sunağı’nın da sergilendiği Pergamon Müzesi’ni her yıl bir milyondan fazla kişi ziyaret ediyor.

Eski Eserler Koleksiyonu, Yakın Doğu Müzesi ve İslam Eserleri Müzesi’nde tarihi yapıların detaylı rekonstrüksiyonları kompleksin olmazsa olmazları arasında yer alıyor ve tarihi yakından yaşamanızı sağlıyor.

Rekonstrüksiyonları Yakın Doğu Müzesi’nde bulunabilen Tören Yolu veya Babil İştar Kapısı ünlüdür..

8. En Tatlı Müze: Çikolata Müzesi, Köln, Almanya

Köln, hem gençleri hem de yaşlıları büyülemeyi başaran birkaç müzeden birine ev sahipliği yapıyor çünkü Köln’ün Rheinauhafen kentindeki Çikolata Müzesi, 4 bin m²’lik bir alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çikolatanın tarihi kökeni ve yetiştirilmesi hakkında ilginç gerçekleri, ayrıca çikolata kalıplarının endüstriyel üretim süreci hakkında çok şey öğreneceksiniz.

Ancak en büyük koşuşturmaca üç metre yüksekliğindeki çikolata çeşmesinde yaşanıyor. Burada, taze waffle’ları erimiş çikolataya batırıp doyasıya ziyafet çekebilirsiniz.

9. En Görkemli Açık Hava Müzesi: Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir, Türkiye

Tarihi çağların izinde temiz havada yürümek mi? Bu, Kapadokya’daki Göreme Açık Hava Müzesi’nde mümkündür.

Bölgenin Hristiyan geçmişine odaklanan açık hava müzesi, birbirinden güzel fresklere sahip kaya oyma kiliseleriyle görülmeye değer. Göreme’deki açık hava müzesi 1985’ten beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

10. Dünyanın en büyük müze kompleksi: Smithsonian Enstitüsü, Washington, ABD

Kendinize gerçek bir müze aşığı diyorsanız, kesinlikle Washington’daki Smithsonian Enstitüsü’ne gelmelisiniz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin araştırma ve eğitim kurumu toplam 19 müze ve galeri içermekte.

Müzelerin çoğu, diğerlerinin yanı sıra Ulusal Hava ve Uzay Müzesi, Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi ve Ulusal Sanat Galerisi’nin bulunduğu, neredeyse beş kilometre uzunluğundaki ve Beyaz Saray’ın sınırındaki Ulusal Alışveriş Merkezi boyunca uzanır.

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