Hilvan’da pusulaları yakan AKP’liler tutuklandı

YSK, DEM Parti’nin kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. AKP’nin adayı Aslan Ali Bayık’ın akrabalarının da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Başvuruları değerlendiren YSK, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde DEM Parti’nin “ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması” yönündeki talebini reddetti.

2 Haziran Pazar günü Hilvan’da seçim yeniden yapılacak.

DEM Parti’nin kazandığı Hilvan’da, 31 Mart seçimlerinde oy pusulalarını yakan 7 kişi tutuklandı.

Seçimlerin ardından 2 Nisan’da gözaltına alınan AKP’nin mevcut başkanı ve adayı Aslan Ali Bayık’ın akrabalarının da aralarında olduğu 13 kişi, dün gece adliyeye sevk edildi.

7 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasından AKP’li Bayık’ın yeğeni ve birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Sabri İzol ile yeğenleri Necip Bayık, Bedir Bayık ve Mahmut Bayık da bulunuyor.

Tutuklananlar Siverek 2 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Dosyada gizlilik kararı olduğu belirtildi.

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