YSK, CHP İstanbul’da noktayı koydu

CHP İstanbul İl seçimi kaosa döndü

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na CHP İstanbul kongresinin durdurulması istemiyle yazı gönderdi. Söz konusu yazıda, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir” denildi.

Karara rağmen kongre toplandı. Kongrenin toplandığı salona kararın tebliği için heyet giderken YSK de olağanüstü toplantı kararı aldı. Kurul, 13.30’da toplandı.

Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025-254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin düzey gelen bugün Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna tebliğ üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmediği hususunda kurulumuzdan görüş alındı. Kurulumuz saat 13.30’da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025/302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa’nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermiştir” dedi.

Karar, il ve ilçe seçim kurulları, İstanbul Valiliği, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 6. İcra Müdürlüğü’ne ayrı ayrı gönderildi.