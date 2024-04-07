Hastalık teşhis edilemiyor! Yeni salgında 3 çocuk öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Nijerya’da yeni salgın

Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette “teşhis konulamayan hastalık” nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Nijerya’nın Lagos şehrinde plastik tabak çatak ve tabakların kullanımının yasaklandığı açıklandı.

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