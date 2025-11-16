Şanlıurfa’dan acı haber!

Şanlıurfa’da iki çocuk işçi öldü

Şanlıurfa‘nın Haliliye ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökmede yaşamını yitiren işçilerden birinin 15, birinin 16 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Bugün öğle saatlerinde Kısas Mahallesi girişindeki yapımı süren işyerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

DHA’da yer alan habere göre, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Göçükte yaralanıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) Şanlıurfa Haliliye’de bir inşaatta meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Sedat Kurt’un 15 yaşında, Yakup Güneş’in 16 yaşında olduğunu duyurdu.

16 günde en az 9 çocuk işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi’nin açıklamasında “Kasım ayının ilk on altı gününde 9, bu yıl şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 81 çocuk işçi hayatını kaybetti” denildi.

Ölen işçilerin cenazeleri hastane morgundan alındı.