“İmamoğlu Değişim Manifestosu Açıklayacak”

Aytunç Erkin, “İstanbul koridorlarında konuşulan” bir kulis bilgisini aktararak, “İmamoğlu değişim manifestosu hazırlığında” diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de ‘değişim’ çağrıları devam ederken ‘değişim manifestosu’ hazırladığı iddia edildi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, “İstanbul koridorlarında konuşulan” bir kulis bilgisini aktararak, “İmamoğlu’nun bayram sonrasında ‘değişim manifestosu’ hazırladığını” belirtti.

“Israrla değişim diyen İmamoğlu’nun bir programı yok, kadrosu yok” gibi eleştiriler yapıldığını belirten Erkin, “Bu eleştirilerin son bulması için kurulan bir ekip ‘manifestoyu’ hazırlıyor” bilgisini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada da değişim çağrısını tekrarlayarak “Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var, bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak. Bunun çok detayı var, bu içerikleri biz partili arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Farkındaysanız siz veya ben demiyorum biz diyorum. Bu bütün bir iş. O bakımdan tabii ki bunun bir üslubu, yöntemi vardır. Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda en doğru üslupla en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunu zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki geç olmadan olmak zorunda, doğru zamanda olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.”

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