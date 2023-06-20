THY Skytrax tarafından sekizinci kez “Avrupa’nın en iyi hava yolu” ödülüne layık görüldü. / Skytrax 2023: Dünyanın En İyi Havayolları

Fransa’nın başkenti Paris “Havacılık Oscarları”na ev sahipliği yapıyor. 24. Skytrax ödülleri Paris Air Show’da sahiplerini buldu.

Her ne kadar son yıllarda Katar, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden üç havayolu düzenli olarak ilk üç sırayı paylaşsa da, yıllık seçim her yıl merakla bekleniyor.

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince gerçekleştirilen 2022-2023 Skytrax ödülleri anketinde, 100’den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 20 milyon 230 bin cevap değerlendirildi ve kazananlar 325 hava yolu arasından belirlendi.

Anket sonuçları, Paris Air and Space Museum’da düzenlenen etkinlikle açıklandı.

THY “Avrupa’nın en iyi hava yolu” seçilirken “Dünyanın en iyi business sınıfı ikram servisi”, “Dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikram servisi”, “Güney Avrupa’nın en iyi hava yolu” ve “Avrupa’nın en iyi ekonomi servis koltuğu” ödüllerine de layık görüldü.

Skytrax Üst Yöneticisi Edward Plaisted THY için harika bir yıl olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sekizinci kez Avrupa’nın en iyi hava yolu olarak birincilik ödülünü almak muhteşem bir başarı. En iyi business sınıfı ikram ve en iyi ekonomi sınıfı ikram ödülleri, THY’nin müşteriler arasında neden bu kadar popüler olduğunun altını çiziyor. Hava yolu ve ikram ortağı Turkish DO&CO, bu başarıdan büyük gurur duymalıdır.”

THY Dünyanın En İyi Havayolları listesinde ise bir basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.

İşte Dünyanın En İyi Havayolları

2023’te Singapur Havayolları Dünyanın En İyi Havayolu unvanını kazandı. Müşteriler özellikle tüm sınıflardaki uçak içi menüleri ve uçak içi eğlence sistemini beğendi. Asyalı havayolu böylece geçen yılın kazananı Qatar Airways’den birinciliği kaptı.

İkinci olma durumunda, yolcular özellikle mürettebatın hizmet ve samimiyetini vurgulamaktadır. ANA All Nippon Airways, Emirates havayolunu geride bırakarak bir sıra yükselerek üçüncü oldu.

Geçtiğimiz yıl 7. sırada yer alan THY bir sıra yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

1. Singapore Airlines (2)

2. Qatar Airways (1)

3. ANA All Nippon Airways (4)

4. Emirates (3)

5. Japan Airlines (6)

6. Turkish Airlines (7)

7. Air France (8)

8. Cathay Pacific Airways (16)

9. EVA Air (18)

10. Korean Air (9)

11. Hainan Airlines (14)

12. Swiss International Airlines (10)

13. Etihad Airways (12)

14. Iberia (25)

15. Fiji Airways (36)

16. Vistara (20)

17. Qantas Airways (5)

18. British Airways (11)

19. Air New Zealand (30)

20. Delta Air Lines (24)

Easyjet veya Ryanair gibi düşük maliyetli havayolları 65. ve 68. sıralarda yer aldı.

Skytrax, 1999’dan beri yıllık havacılık sıralamalarının bir parçası olarak en iyi havayollarını Dünya Havayolu Ödülleri ile onurlandırıyor. Havayolları doğrudan yolcular tarafından derecelendirildiğinden, dünya çapındaki müşteri anketi birçok kişi tarafından bir ölçüt olarak kabul edilir.

Anketin “bağımsız ve tarafsız” olduğu ve yalnızca yolcu deneyimine dayandığı söyleniyor. Bunu yapmak için incelemelerini isimsiz olarak veya Skytrax web sitesinde doğrulanmış olarak gönderebilirler.

Eleştirmenler, oylamanın isimsiz yapıldığından ve Skytrax’ın olası bir çıkar çatışmasına yol açan ücretli danışmanlık hizmetleri sunduğundan şikayet ediyor. Bu nedenle, havayollarının objektif bir değerlendirmesi garanti görülmüyor.

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