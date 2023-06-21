Greta Van Fleet Solisti Josh Kiszka Gay Olduğunu Açıkladı

Greta Van Fleet solisti Josh Kiszka, Tennessee’nin LGBTQ+ topluluğunun durumu hakkında farkındalık yaratmak için eşcinsel olduğunu açıkladı.

Josh Kiszka, eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıkladı. Greta Van Fleet solisti, eşiyle birlikte yaşadığı Tennessee eyaletindeki LGBTQ+ topluluğunun haklarına yönelik artan kısıtlamalara dikkat çekmek için sosyal medyada açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir gönderi paylaşan genç şarkıcı “Tennessee’de bir eve yerleştiğim yerde, yasa koyucular aşk özgürlüğünü tehdit eden yasa tasarıları öneriyorlar. Gerçeğimi yalnızca kendim için değil, Tennessee ve ötesindeki kalpleri, zihinleri ve yasaları değiştirme umuduyla söylemem zorunludur” ifadelerini kullandı.

Josh Kiszka şöyle devam etti:

“Son 8 yıldır partnerimle sevgi dolu, eşcinsel bir ilişki içinde olduğum için bu sorunlar özellikle kalbime yakın. Yakınlarım bilir ama herkese açık olarak paylaşmak benim için önemli.

Yıllar geçtikçe, LGBTQ+ topluluğuna yönelik sevgi fışkırıyor, ancak TN’de, ülkede ve dünyada LGBTQ+ hakları için yapılacak daha çok iş var. Son gönderimdeki olağanüstü desteğe yanıt olarak, bu yiğit davayı savunmaya nasıl devam edebileceğimizi paylaşmak istedim.”

Gönderisinde eşcinsel hakları savunucusu toplulukların linklerini paylaşan Josh Kiszka “LGBTQ+ topluluğu, sanat, müzik, edebiyat, film ve en önemlisi hukuk yoluyla sürekli pozitifliği ve kabulü savunan kültürel bir sütundur” ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.

2012’de Michigan’da kurulan Greta Van Fleet grubu özellikle rock müzik efsanesi Led Zeppelin’i çağrıştırması ile dünyada büyük bir üne kavuştu. Grubun solisti Josh Kiszka yeni dönemin en güçlü rock vokallerinden biri olarak gösteriliyor.

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