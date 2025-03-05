İYİ Parti Grup Toplantısı Gerçekleşti

İYİ Parti grup toplantısı

” Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” Türküsü ile başlarken,Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, ekonomi, adalet ve terörle mücadele konularında sert eleştirilerde bulundu. İYİ Parti grup toplantı konuşmasında iktidarın politikalarını hedef alan Dervişoğlu, TÜİK verilerinden asgari ücrete, demokratik haklardan terörle mücadeleye kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalar yaptı.

İYİ Parti Grup Toplantı: “Türk Kimliğinin Devleti ile Olan Bağı Koparılmak Üzere”

İYİ Parti grup toplantı konuşmasında, Türkiye’de ulusal kimlik olan Türk Kimliğine yönelik tehditlere dikkat çeken Müsavat Dervişoğlu, “Türk kimliğinin devleti ile olan bağı kopartılmak üzeredir” ifadelerini kullandı. Hükümetin terörle mücadele politikasını eleştiren Dervişoğlu, “Bugün hem iktidar ortakları, hem onların açılım ortakları hem de teröristbaşı aynı dili kullanıyor” diyerek hükümetin açılım sürecine yönelik tavrını sert bir dille eleştirdi.

Dervişoğlu, “Sözüm ona terörsüz Türkiye dedikleri şey, terör örgütünün ekmeğine yağ sürmek, onların hedeflerini kabul edip gereğini yapmaktan başka bir şey değildir. Buna izin vermeyeceğiz!” diyerek, İYİ Parti’nin bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceğini vurguladı.

Ekonomik Kriz ve TÜİK Verileri Halkı Yanıltıyor”

Ekonomi konusunda da iktidarı sert şekilde eleştiren Müsavat Dervişoğlu, “Güzel günler görmeye hasret kalan milletimiz, ‘Aldırma gönül aldırma’ diye diye ekonomik krizin yakıcı ortamında tam 7 yıl geçirdi” diyerek vatandaşların giderek daha da fakirleştiğini belirtti.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dervişoğlu, “TÜİK ile vatandaş mahkemelik hale gelmiş durumda. Güven endeksi 200 üzerinden hesaplanırken 99,2 olarak açıklanıyor. Bu, halkın hükümete güvenmediğinin en açık göstergesidir” dedi.

Dervişoğlu ayrıca, hükümetin asgari ücreti bir “oyun” gibi yönettiğini öne sürerek, “Asgari ücret komisyonu adı altında her yıl aynı tiyatro oynanıyor. İktidar, milleti açlığa mahkûm ederken sendikalar ve sivil toplum örgütleri susturuluyor” diyerek hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Toplantı: “Konuşan Değil, Susan Türkiye Yaratılmıştır”

İYİ Parti grup toplantı konuşmasında hükümetin baskıcı politikalarına da değinen Dervişoğlu, “Türkiye önce konuşacak, sonra üretecek ve adil bir şekilde kalkınacak” dedi. Hükümetin sindirme politikalarına karşı halkı korkmamaya davet eden Dervişoğlu, “Korkmayacağız, teslim olmayacağız, milletçe konuşacağız ve hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Hükümetin eleştirel sesleri susturmak için baskı politikalarını artırdığını belirten Dervişoğlu, “Emekli, memur, işçi, işveren herkes susturuluyor. Sadece sarayın yankısı duyuluyor. Bu yüzden biz, susan değil konuşan bir Türkiye yaratmak zorundayız” dedi.

“İmralı Teröristlerine Umut, Cumhuriyet Çocuklarına Hapis”

İYİ Parti grup toplantısında adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Müsavat Dervişoğlu, “Bugün İmralı’daki teröristlere umut ve hürriyet vaat ediliyor, Cumhuriyet çocuklarına ise hapis reva görülüyor” diyerek hükümetin yargı politikalarını eleştirdi.

“Devletin kurumları, iktidarın yalan dünyasına alet olmuş durumda. Adalet sistemine olan güven kaybolduğunda, bir millet içeriden çürümeye başlar” diyen Dervişoğlu, adaletin tarafsız işlemesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti grup toplantı konuşmasında, Türkiye’nin geleceğine dair önemli mesajlar veren Müsavat Dervişoğlu, partisinin baskıcı yönetim anlayışına karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

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