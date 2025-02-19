İYİ Parti Grup Toplantısında Dervişoğlu’ndan Sert Tepki
İyi Parti Grup Toplantısı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında gerçekleşti
İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’de hukuk ve demokrasi konularında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak mevcut yönetim anlayışına eleştiriler yönelten Dervişoğlu’nu TÜSİAD ‘a sahip çıktı.
İYİ Parti Grup Toplantısında Hukuk ve Demokrasi Vurgusu
İYİ Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, hukukun üstünlüğü, ekonomik adalet ve kamu yönetimi konularına değindi. Türkiye’nin hukuk alanında gerilediğini savunan Dervişoğlu, “Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 142 ülke arasında 117. sırada yer almaktadır. Bu durum, hukukun işleyişinde ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu, ekonomik sıkıntılar, yargı bağımsızlığı ve kamu yönetimindeki uygulamalar hakkında eleştirilerini dile getirirken, iktidarın ekonomi politikalarına da değindi. “Vergi yükü büyük ölçüde dar ve sabit gelirli vatandaşların omzunda. Kamu harcamalarının şeffaflığı ve vergi politikaları daha adil olmalı” diyerek ekonomik yönetim anlayışının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Ancak bu açıklamalar bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. İktidara yakın kaynaklar, Dervişoğlu’nun değerlendirmelerini “yanlı ve spekülatif” olarak nitelendirirken, bazı siyasetçiler ise konuşmanın kutuplaşmayı artırabileceğini ifade etti.
”TÜSİAD Söz Söyleme Hakkına Sahiptir ”
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’a yönelik açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Dervişoğlu “TÜSİAD bütün bunları söyleme hakkına sahiptir. TÜSİAD’ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların cesaretle arkasında durmaya muvaffak olabilirler” dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, kürsüde teğmenlere, TÜSİAD gündemine ve tutuklamalara değindi.
Darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir. Korktukları şey aslında kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş ‘Nerede bu devlet?’ der darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftarlar, teröre lanet okur bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetleri adamları da bakan yapar. TÜSİAD açıklama yapar, darbeden ve vesayetten bahseder bu beyler. Ne demiş bu TÜSİAD? ‘Hukukun üstünlüğünün yok edilmesi yatırım ortamını olumsuz etkiliyor… Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerle sosyal mutabakat sağlanmalıdır… Merkez Bankası’nın bağımsızlığından taviz verilmemelidir… Kamu harcamalarının verimsiz kullanımı ve kayıt dışı istihdam bütçe açıklarını artırıyor ve gelir adaletini bozuyor…
Şimdi ben size soruyorum. Bunların hangisi yanlış? Burada yanlış yok. Aksine söylenecek çok şey var. Peki TÜSİAD, bunları deme hakkına sahip mi? TÜSİAD tüzüğünde rekabetçi piyasa ekonomisi sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamaya amaçlar diyor. Bu tüzük, resmi kayıtlarda yer alıp ilgili makamların denetiminden geçtiğine göre TÜSİAD bütün bunları söyleme hakkına sahiptir
“Hodri Meydan” Çıkışı
Dervişoğlu, hukuk ve ekonomi alanındaki eleştirilerinin yanı sıra, Türkiye’de siyasi tartışmaların odak noktasında yer alan konulara da değindi. “100 yıl önce aldığınız cevabı, 100 yıl sonra da almak istiyorsanız, hodri meydan!” ifadeleriyle hükümete meydan okudu.
“Biz Cumhuriyet Gibi Dimdik Ayaktayız!”
Konuşmasını Atatürk’ün mirasına vurgu yaparak sonlandıran Dervişoğlu, “Buradayız! Cumhuriyet gibi dimdik ayaktayız! Hepiniz bir, biz ise TEK’iz! Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadelerini kullanarak partisinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.
İYİ Parti grup toplantısında yapılan bu açıklamalar, siyasi arenada geniş yankı uyandırırken, siyasi Arenadaki genel üslup seçim dönemlerini hatırlatmaya devam ediyor.
Toplantının Tamamı;