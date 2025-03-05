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Shrek 5 Geliyor!

NationalTurk NL05/03/2025
85 1 dakika okuma süresi
Shrek 5
Oscar ödüllü Shrek serisi, yıllar süren sessizliğin ardından geri dönüyor. Shrek 5’in ilk tanıtımı, DreamWorks Animation ve Universal Pictures tarafından paylaşıldı.
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Shrek  serisi  Zendaya ile yeni bir soluk kazanıyor! Animasyon dünyasının efsane serilerinden Oscar ödüllü  Shrek 5, uzun bir bekleyişin ardından geri dönüyor.

Universal Pictures ve DreamWorks, Shrek 5’in 2026 yılında vizyona gireceğini duyurdu. Hayranlar, Shrek ve ekibinin yeni maceralarını heyecanla beklerken, projeye büyük bir sürpriz eklendi: Zendaya, Shrek 5’in seslendirme kadrosuna katıldı! Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon oturuyor.

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1 Zendaya Kimi Seslendirecek
1.1 Shrek 5’in Konusu ve Yayın Tarih

Zendaya Kimi Seslendirecek

Shrek serisi yeni Zendaya etkisiyle farklı bir boyut kazanıyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya, serinin yeni filminde Shrek’in kızını seslendirecek. Shrek ve Fiona’nın çocuklarının büyümesiyle değişen aile dinamikleri, filmin odak noktalarından biri olacak. Zendaya’nın karakterinin hikâyede nasıl bir rol oynayacağı ise büyük bir merak konusu.

Shrek 5’in Konusu ve Yayın Tarih

DreamWorks Animation tarafından geliştirilen serinin son filmi  nostaljik unsurları koruyarak yeni bir macera sunmayı hedefliyor. Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi mizahi dostluk ve aile temalarının öne çıkması bekleniyor.

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Shrek 5 vizyon tarihi 23 Aralık 2026

5 Zendaya sürpriziyle daha da ilgi çekici hale gelirken, filmin 2026 yılı içinde sinemalarda olması planlanıyor. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, yapım aşamaının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Zendaya’nın Animasyon Dünyasındaki Yeri

Zendaya, daha önce Space Jam: A New Legacy filminde Lola Bunny karakterine sesiyle hayat vermişti. Bu yapım  Zendaya için yeni bir meydan okuma olacak. Ünlü oyuncunun sesiyle Shrek’in kızına nasıl bir karakter kazandıracağı merakla bekleniyor.

, Zendaya’nın yanı sıra serinin klasik seslendirme kadrosunu da koruyacak. Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek) ve Cameron Diaz (Fiona) geri dönerek karakterlerine hayat vermeye devam edecek.

 

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NationalTurk NL05/03/2025
85 1 dakika okuma süresi
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