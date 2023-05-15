Ümit Özdağ: Özür Dilerim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

*Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim.

*Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum.

*13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir.

*Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum.

*2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız.”

Zafer Partisi genel seçimlerde yüzde 2.25 oy aldı ve yüzde 7’lik seçim barajının çok altında kaldı. Yüzde 0.20 oy alan Adalet Partisi ile birlikte ATA İttifakı’nın oy oranı yüzde 2.45 oldu.

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