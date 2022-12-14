Ekrem İmamoğlu Davası: Kararın Açıklanması Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Savcı üçüncü duruşmada da siyasi yasak ve hapis istedi. Mahkeme avukatların mütalaa karşı süre talebini reddetti. Son savunmalar için duruşmaya 16.00’a kadar ara verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu attığı tweetle vatandaşları belediye binasının bulunduğu Saraçhane’ye çağırdı. İmamoğlu “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 14, 2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara’dan İstanbul’a hareket ettiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu Davası: Neler Yaşandı?

Ekrem İmamoğlu davası bugün görüldü. İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bir önceki duruşması 11 Kasım’da görülmüş ve dava bugüne ertelenmişti. Bugünkü duruşmaya da Ekrem İmamoğlu katılmadı.

CHP İstanbul il ve ilçe örgütleri partilileri Kartal Adliyesi’ne çağıran paylaşımlar yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Saat:11.00’de Kartal Adliyesi’nde buluşuyoruz. Şu ana kadar (aramızda:)) adliyeye girişlerle ilgili bir yasaklama! kararının gelmemiş olması ilginç ve artık normal olana şaşırıyoruz ne yazık ki…” ifadelerini kullandı.

Adliye çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri alırken yollar da ulaşıma kapatıldı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu çok sayıda milletvekili, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı.

Birçok avukat salonun küçük olması gerekçe gösterilerek duruşmaya alınmadı.

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat şunları söyledi:

“Geçen duruşmada mahkeme reddi hakim talebimizi geri çevirmişti. Biz de buna itiraz etmiştik. Yeniden dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilerek ret konusunda karar verilmesini talep ediyoruz.”

Ekrem İmamoğlu Davası: Reddi Hakim Talebi Yine Reddedildi

Mahkeme heyeti reddi hakim konusunda diğer mahkemelerin verdiği kararın kesin olduğunu belirterek talebi reddetti. Avukat Polat hukuk alanından üç hoca (Durmuş Tezcan, Murat Önok, Hasan Sınar) tarafından yeni bir mütalaa sunduklarını, bu mütalaaların değerlendirilmesini talep ettiklerini söyledi:

“Üç hocamızın uzman tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Sayın Süleyman Soylu ‘İBB Başkanı dava konusu ifadesiyle şahsımın yani İçişleri Bakanını kastettiğini söylemiş yanı sıra hakareti bana yöneltmiş ben de kendisinden şikayetçiyim” demiştir. Bu CD’nin çözümünü ve Soylu’nun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.”

Ekrem İmamoğlu Davası: Murat Ongun İfade Verdi

Tanık olarak ifade veren İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun şunları söyledi:

“Olayın olduğu gün sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir aradaydık. Ben basın danışmanı olduğum için medya ile ilişkileri ben kuruyorum. Bir toplantı esnasında çok sayıda gazeteci arkadaşımız sabah saatlerinde “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada İBB Başkanı’na ahmak dediğini” mesaj olarak gönderdiler.

Bu konuda Ekrem İmamoğlu’nun Süleyman Soylu’ya yanıt vermek isteyip istemediğini sordular. Ben de konuyu başkanımıza sordum. Kendisine “Yaptığınız konuşma nedeniyle ilgili size ahmak demiş” dedim. O da “Bu çok yakışıksız bir ifade, ona yanıt verelim” dedi.

Ben gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim. Başkanımız da verdiği yanıtta “Ben lafa bakarım….” diye devam eden cümleyi kurmuştur. Ben kendisine “Acaba sayın bakana çok mu ağır konuştunuz” diye sordum. O da “Az bile konuştum” dedi. Seçimlerim iptal edildiği 6 Mayıs günü bile Ekrem İmamoğlu’ndan YSK üyeleri hakkında herhangi bir olumsuz söz duymadım. Bütün açıklamalar siyasi kişilere ilişkindir.”

Necati Özkan da İfade Verdi

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan da tanık olarak dinlendi ve şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin talebiyle Türkiye’ye gelen yabancı heyet seçimleri gözlemlemiş ve rapor yazmıştır. Avrupa’daki bütün seçimlerden sonra Avrupa Parlamentosu benzeri bir mekanizma işletir. Seçimlerde görülen anormallikleri Avrupa Parlamentosundan bir heyet parlamentoya rapor eder. Sadece Ekrem İmamoğlu değil Kocaeli, İzmir gibi çeşitli belediye başkanlarının da olduğu 14 kişilik bir heyet Strazburg’da hep birlikte raporu tartışmak üzere davet edilmişlerdir. O sabah erken gitmiştik, aynı akşam geri döndük. Beş gün sonra Ekrem Başkan ile Üsküdar’da toplantıdaydık. Soylu’nun yakışıksız ifadeler taşıyan o açıklamasından haberdar olduk. İmamoğlu konuşmasında “Ben lafa bakarım” diye giriş yaparak eleştiriyi kendisine iade etti. Ertesi gün bütün gazetelerde başlıklar “Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu’ya cevap verdi” şeklindeydi. Basın böyle anladı, Ekrem bey böyle davrandı, bu dava nasıl oldu anlayamadık. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, tanık beyanlarına ilişkin yazılı beyanda bulunmak için süre istedi. Öte yandan Polat, dosyaya sundukları uzman mütalaasının değerlendirilmesini istedi.”

Duruşmada Süleyman Soylu’nun Videosu İzlendi

Duruşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun davaya ilişkin konuşmasının yer aldığı bir video izlendi. Avukat Polat, “Tam da bu nedenle dinlenmesini istiyorum. Burada manipülasyon içermektedir. Biz kendisi hakkında dava açmadık. Müvekkilimiz kamu görevlisidir, kamu görevlisine ahmak diyen şahsa karşı bu bir hakaret ise savcılığın re’sen harekete geçmesi gerekmektedir” dedi.

Cumhuriyet Savcısı söz alarak, geçen celse sanık İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar etti.

İmamoğlu’nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi.

Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde esas hakkındaki mütalaaya karşı ve esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme avukatların mütalaa karşı süre talebini reddetti. Son savunmalar için duruşmaya 16.00’a kadar ara verildi.

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