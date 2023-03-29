Kılıçdaroğlu İnce Görüşmesi Sona Erdi: İşte Sonuç

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı.

Muharrem İnce açıklamasında adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

İlk olarak konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Sayın genel başkana lütfedip çağrımıza olumlu yanıt verip bizi ve arkadaşlarımızı kabul ettiği için kendisine yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok sorununu görüştük. Arkadaşlarımızla birlikte. Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de karşılıklı ifade ettik. Bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak. O konuda da sayın genel başkana olabildiğince ayrıntılı bilgi verdim.

Önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimizi meclise sunacağız. Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Türkiye’nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki sayın İnce de o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözüm üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem sayın İnce’nin görevi.

Bizi kabul ettiği için tekrar sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.”

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise şöyle konuştu:

“İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz Atatürk’ü tartıştırmayız, teröre karşı mesafeliyiz. PKK’sına, FETÖ’süne, IŞİD’ine, DHKP-C’sine, Hizbullah’ına. Ve biz kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız. Sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz, duruşumuz bunlar. Asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, ortak aklı temsil etmemektedir, Erdoğan kibirlidir, akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın genel başkana geldikleri için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.

Adaylıktan çekilecek misiniz?

Hayır. Öyle bir şey demedim. Biz döne döne, Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK’lılar, kaçak FETÖ’cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

