Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu Fark Atacak

Karamollaoğlu, yaklaşan seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken “Kılıçdaroğlu’nun tahminlerden daha fazla oy alacağını ve fark ortaya koyacağını zannediyorum” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı içindeki iş birliği arayışını Meclis seçimlerinde çoğunluğu sağlamak için elzem görürken AK Parti’nin son dakika Cumhur İttifakı’nı genişletme adımları için “Tayyip Bey’i şu an birazcık panik içinde görüyorum. Kaybetme ihtimalinin arttığını görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı yarışına giren Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın adaylıklarını “Bir netice alınmayacağını bilmenize rağmen böyle bir ısrarda bulunmanız seçim neticesini, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemeye matuf bir çıkış” olarak yorumlayan Karamollaoğlu’na göre HDP’nin aday çıkarmama kararı ise, “Mantıklı bir tavır” oldu.

Karamollaoğlu tüm risklere karşın seçim sonucu içinse iddialı, “Bu seçim tahminlerin ötesinde bir netice verecek. Birinci turda kazanma ihtimali var. Kılıçdaroğlu’nun tahminlerden daha fazla oy alacağını ve fark ortaya koyacağını zannediyorum” diyor.

Karamollaoğlu, “4 aday seçimin ikinci tura kalmasına neden olabilir. Böyle olsa da ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun kalacağını söyleyebiliriz. Sizce 2. turun riski nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu seçim tahminlerin ötesinde bir netice verecek diye düşünüyorum. Birinci turda kazanma ihtimali var diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun tahminlerden daha fazla oy alacağını ve fark ortaya koyacağını zannediyorum. Tabii ki bu nihayet tahmin, zan. Tayyip Bey de bunun tam tersini ispat edebilmek için kolları sıvadı. Her yolu da deniyor. Grup grup insanları da etkilemeye çalışıyor, toplumun genel kesimini de etkileyebilmek için çare arıyor.”

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