Kral Charles Almanya’da

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından karşılanan Kral Charles üç günlük Almanya ziyaretlerine başladılar.

Kraliyet çifti, öğleden sonra erken saatlerde Berlin-Brandenburg Havalimanı BER’in askeri kısmına geldi. Resmi askeri törenle karşılanan Kral Charles’ın gelişi sırasında iki Eurofighter uçağı uçtu.

Federal Başkanlık Ofisi ve Federal Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Kral Charles ve eşinin karşılanmasına katılırken misafirlere İngiliz Büyükelçiliğine ait zırhlı bir Bentley’e kadar eşlik edildi.

Kral ve eşi, Berlin’de Federal Başkan Frank-Walter Steinmeier tarafından resmi olarak askeri törenle karşılandı. Geleneksel ritüel ilk kez Brandenburg Kapısı’nda gerçekleşti. Daha önce resmi karşılamalar Bellevue Sarayı’nda yapılıyordu.

İki devlet başkanı, iki ülkenin marşlarını birlikte dinleyerek askerlerin yanından geçti. Sıkı güvenlik kontrollerinin ardından, birkaç yüz kişinin kapalı Pariser Platz’a girmesine izin verildi.

Charles ve eşi Camilla limuzinden inerken birçok kişi tezahürat yaptı. Steinmeier’e eşi Elke Büdenbender eşlik etti. Karşılamanın ardından akşam Bellevue Sarayı’nda bir resepsiyon ve Kral Charles onuruna bir devlet ziyafeti planlanıyor.

Kraliyet çiftini perşembe günü Berlin Belediye Başkan Vekili Franziska Giffey ve Federal Şansölye Olaf Scholz karşılayacak.

Charles aynı zamanda Federal Meclis’te konuşma yapan ilk İngiliz Kralı olacak. Daha sonra Kral ve Steinmeier, Brandenburg’da Başbakan Dietmar Woidke ile bir araya gelecek.

Charles ve Camilla daha sonra cuma günü, resmi ziyaretin akşam sona ereceği Hamburg’a geçecek.

Steinmeier ve eşi, Cuma gününe kadar Charles ve Camilla’ya eşlik etmeye devam edecek.

Ziyaret siyasi açıdan da önemli kabul ediliyor: Bu, yeni kralın 6 Mayıs’taki taç giyme töreninden sonraki ilk yurt dışı gezisi. Brexit’ten üç yıl sonra, ziyaret İngiltere’nin Almanya ve Avrupa ile bağlarını göstermeyi amaçlıyor.

Kral Charles Almanya’ya en az 30 kez gitti

Kral Charles daha önce tahtın varisi olarak sık sık Almanya’ya gitti. İngiltere Büyükelçiliği’ne göre Charles, yaklaşık 30 kez resmi olarak Almanya’da bulundu, ayrıca özel ziyaretler de oldu. 13 yaşında, babası Prens Philip’e akrabalarını ziyaret etmek için Frankfurt’a kadar eşlik etti. Alman Basın Ajansı, Nisan 1962’de uçuşu “İngiltere Kraliçesine ait dört motorlu özel bir uçakla” yaptıklarını yazdı.

Kral Charles nerede kalacak?

Geleneksel olarak, otel gibi kraliyet ziyaretinin bazı detayları hakkında açıklama yapılmaz.

Ancak “Adlon Kempinski” üst düzey ziyaretçiler için hazırlanıyor. İngiliz Büyükelçiliği’nin hemen yakınında bulunan lüks otel hakkında “takdir nedeniyle” herhangi bir yorum yapılmadı. Kraliçe II. Elizabeth orada iki kez kalmıştı.

Brandenburg Kapısı manzaralı 185 metrekarelik süit, 2015 yılında ikinci kalışından sonra Royal Süit olarak yeniden adlandırıldı. Kraliçe Elizabeth ve kocası Prens Philip’in imzalı bir fotoğrafı, şömineli ve siyah kuyruklu piyanolu oturma odasında asılı duruyor. Yemek odasının karşısında gecenin bir yarısı bile çay içebileceğiniz mini bir mutfak var. Banyoda, Charles III. ve eşi Camilla’nın kendi kişisel saunaları var.

Hükümdarın ziyaretinden bu yana personel, İngiliz kraliyet ailesinin tercihlerini biliyor.

Kral süitinin geceliği 20 bin euro! Fiyata günün her saati görev yapan özel uşak da dahil.

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