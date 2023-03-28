Kılıçdaroğlu İnce Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce yarın bir araya gelecek.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yarın görüşecek. Kılıçdaroğlu İnce görüşmesi yarın…
Konya’da Millet Buluşması’na katılan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle görüşeceği iddialarını doğruladı.
Kılıçdaroğlu, İnce’ye görüşme teklifinin kendilerinden gittiğini, yarın görüşme olacağını söyledi.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan Muharrem İnce, “Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım” demişti.
Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından Kılıçdaroğlu lehine çekilip çekilmeyeceği merak konusu.
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