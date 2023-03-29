Mehmet Aslantuğ TİP adayı oldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Mehmet Aslantuğ TİP adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Erkan Baş şu ifadeleri kullandı:

“Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.”

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Erkan Baş’ın paylaşımını alıntı yaparak “Saçmalıklarını onaylıyormuş taklidi yapmayan, susmayan sanatçılarla uğraşmaya 20 yıldır doymadılar. Fişlediler, kovdular, tutukladılar, yasakladılar! En son Mehmet’i diziden atmışlardı. Buyursunlar halka ve sanata yaptıklarının hesabını soracağı Meclis’ten de çıkartsınlar” dedi.

Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz.

Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.#TİPSenin Kaptan — Erkan BAŞ (@erkbas) March 29, 2023

TİP daha önce de Çorlu tren katliamında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe isimlerinin de milletvekilliği aday kadrosuna dahil etmişti.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

