OECD Çalışması: Pandemi Ömrü Kısalttı

Korona salgını birçok insanın zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde önemli bir etkiye yarattı. Bir OECD araştırmasına göre, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yaşam beklentisi 2021’de önemli ölçüde azaldı.

OECD’ye göre, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak, 2021’de AB’de beklenen yaşam süresi önceki yıla kıyasla bir yıldan fazla düştü. OECD, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana çoğu ülke için en yüksek düşüş olduğunu duyurdu. 2021’de beklenen yaşam süresi bu nedenle 80 yılın biraz üzerindeydi.

Anksiyete semptomları olan gençlerin iki katı

Özellikle çocuklar ve gençler, pandeminin iki yılında pandemiden muzdaripti. Almanya’da 11-17 yaş arası anksiyete belirtileri gösteren çocuk ve ergenlerin pandemi öncesi yüzde 15’ten Aralık 2020’de yüzde 30’a, ergenlerin oranı ise Ocak 2021’de yüzde 30’a yükseldi.

İnsan kaynaklarına ve dijitalleşmeye yatırım yapın

Korona, yıllardır birçok yerde yetersiz finanse edilen Avrupa sağlık sistemlerindeki zayıflıklara net bir ışık tuttu.

OECD’ye göre, Almanya hala nispeten iyi durumda. Bununla birlikte, özellikle personel ve sağlık sektörünün dijitalleşmesine önemli yatırımlar yapılmalıdır. Ayrıca, şimdiye kadar önleme için yeterli para harcanmamıştır.

AB’de sağlık harcamalarında en yüksek paya sahip Almanya

Çalışma ayrıca Corona’nın 2020 ve 2021’de neredeyse tüm AB ülkelerinde sağlık harcamalarını artırdığını ortaya koydu. Almanya’da kişi başına sağlık harcaması 2020’de reel olarak neredeyse yüzde beş arttı – OECD’ye göre bu, son on yılın en yüksek büyüme oranı. 2021’de sağlık harcamaları yüzde üç arttı.

Edinilen bilgiye göre, sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2019’da yüzde 11,7’den 2020’de yüzde 12,8’e yükseldi. Bu, AB ülkeleri arasında sağlık harcamalarının en yüksek oranı.

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