Müyesser Yıldız Gözaltında! Suç Duyurusunda Bulunmuştu!

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in gözaltına alındığını açıkladı. Müyesser Yıldız da sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Merdan Yanardağ, “Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

OdaTV haber sitesi de Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız‘ın gözaltına alındığını açıkladı. Sitenin konuyla ilgili haberinde Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, Yıldız’la beraber toplam üç kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu ifade etti. Müyesser Yıldız’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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Avukat Cem Cihan, Yıldız’ın evinde yapılan arama sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirterek “Kendisi ile birlikte üç kişi daha gözaltında. Suçlama askeri casusluk. Müyesser Yıldız cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Pazartesi gözaltına alındı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Müyesser Yıldız için “PKK sevici” demişti. Yıldız ise “Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?” yanıtını vermişti.