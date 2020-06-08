Rusya Türkiye Uçuşları Başlıyor Mu?

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mart ayından beri ülke dışına çıkışları yasak olan Rus vatandaşlarının sınırlı olarak yurt dışına çıkışını başlatan kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre Rusya vatandaşları, akrabalarına bakmaları, tedavi görmeleri, çalışmaları ya da eğitim almaları gerekiyorsa ülke dışına çıkabilecek. Medya ise Rusya Türkiye uçuşları için olumlu haberler yayınlıyor.

Başbakan Mişustin açıklamasında “Yabancı ülkelerde yaşayan hasta akrabalarına bakması gereken ve çalışmaya ya da eğitim görmeye gidecek olan Rusya vatandaşlarına ülkeden çıkma olanağı veren hükümet kararını imzaladım. Karar, ülke dışında tıbbi yardım alması gerekli olan Rusların ülkeden ayrılabilmelerini de içeriyor. Rusya’daki sağlık tesislerinde tedavi görmesi gerekli olan yabancı vatandaşlar da Rusya’ya girebilecek” dedi.

Onlar Da Açıkladı! Küba: Koronavirüs Salgını Kontrol Altında

Rusya koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından mart ayında uluslararası uçuşları durdurmuş ve sınırlarını kapatmıştı. Alınan bu karar Rusya’nın ilk normale dönüş adımı oldu.

Rusya Türkiye Uçuşları Başlayacak Mı?

Rus basını ise turist hareketlerinin ne zaman başlayacağı konusunda birtakım tahminler yürütüyor. Federal havacılık ajansı Rosaviatsiya ve havayolu şirketlerinden kaynakların açıklamalarına atıf yapılan haberlerde yurt dışı uçuşların temmuz ortasında başlayabileceği belirtiliyor.

RBK gazetesinin haberine göre Rus yetkililer ilk etapta 15 ülkeye uçuşların yeniden başlatılmasını değerlendiriyor. Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rosaviatsiya’nın Avrupa ülkeleri, Türkiye, Çin, Güney Kore’ye uçuşların başlatılması yönünde teklif sunacağı belirtiliyor. Ancak söz konusu bilgiler Rusya’nın resmi makanları tarafından doğrulanmış değil.

Yeni tip koronavirüs salgınının geç girdiği ancak en sert vurduğu ülkeler arasında yer alan Rusya’da onaylanmış yaklaşık 477 bin koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede 5 bin 971 kişi yaşamını yitirirken bugün itibariyle aktif vaka sayısı ise 240 bin civarında. 146 milyon nüfuslu Rusya, ABD’nin ardından dünyada en fazla koronavirüs testi yapan ülke durumunda. Salgınla ilgili güncel verileri paylaşan Worldometers internet sitesinin verilerine göre Rusya bugün itibariyle 13 milyon 16 bin 23 koronavirüs testi uyguladı. Bu, her 1 milyon kişide 89 bin civarında test yapıldığı anlamına geliyor. Bu rakam Avrupa kıtasının en yüksek oranlarından biri. Rusya’da son 24 saatte 8 bin 985 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 112 kişi daha hayatını kaybetti.