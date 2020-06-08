Onlar Da Açıkladı! Küba: Koronavirüs Salgını Kontrol Altında

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin 8 gündür COVID-19 kaynaklı ölüm bildirmediğini ve koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını duyurdu. Küba koronavirüs salgınını en hafif atlatan Latin Amerika ülkeleri arasında yer alıyor. Küba koronavirüs salgını boyunca ihtiyaç sahibi ülkelere yaptığı sağlık ekibi yardımlarıyla da tüm dünyanın takdirini kazanmayı başardı.

Diaz-Canel’in açıklamasının ardından Küba’nın gelecek haftadan itibaren koronavirüs karantina kurallarını yavaş yavaş kaldırmaya başlaması bekleniyor.

11.2 milyon nüfuslu Küba koronavirüs vaka sayısında kıtanın en düşüklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ülkede onaylanmış 2 bin 191 koronavirüs vakası bulunurken salgın nedeniyle toplam 83 kişi yaşamını yitirdi. 1862 kişi iyileşirken ülkede aktif vaka sayısı 246’ya düştü.

Küba Koronavirüs Aşısını Kritik Hastalarda Denedi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel hafta sonu yaptığı açıklamasında “Aktif vakaların sayısı ve günlük vaka sayısı gösteriyor ki bu salgının sonuna yaklaşıyoruz. Kurumlarımızın salgının yeniden başlamasını tetikleyebilecek yetersizlikleri veya zayıf işleyiş olasılığını nasıl ortadan kaldıracağımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Her halükarda önümüzdeki hafta halkımızı bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Devam eden önlemler kapsamında Küba’da okullar ve sınırlar kapalı olmaya devam ediyor. Toplu taşıma da askıya alındı ve dışarı çıkan herkesin maske takması zorunlu.

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Ekonomisi büyük ölçüde turizme ve dış ticarete bağımlı olan ve ABD ambargosuyla mücadele eden Küba’nın daha uzun süre karantina altında kalmayı göze alamayacağı konuşuluyor. Karantina, ambargo nedeniyle zaten sıkıntı içinde olan Küba’da sosyal durumu biraz daha kötüleştirmişti.

Küba Koronavirüs Salgınını Nasıl Yendi?

Dünya Sağlık Örgütü Latin Amerika’yı koronavirüs salgınının yeni merkezi olarak tanımladı. Ancak son iki ay boyunca Küba koronavirüs vaka sayısında sürekli azalma kaydetti. Kübalıların koronavirüse yakalanma ihtimali Meksikalılardan 27, Brezilyalılardan 70 kat daha az.

Turist geliri için umutsuz olan Küba, sınırını bölgedeki diğer ülkelerin çoğundan daha sonra kapattı. Ancak komünistlerin yönettiği ada Mart ayının sonlarında dış dünyaya kapılarını kapattığından beri etkin mücadelesiyle öne çıktı.

Devlet on binlerce aile doktoruna, hemşiresine ve tıp öğrencisine her gün Covid-19 vakaları için adadaki tüm evleri “aktif olarak tarama” emrini verdi.

Washington DC’deki Amerikan Üniversitesi profesörü William Leogrande, “Dünyada buna yaklaşan bir uygulamayı yapan ülke yok. Sağlık sistemlerinin tüm organizasyonunu nüfusla yakın temas içinde kalmasını sağlamak salgının kontrol altına alınmasında büyük etken. Bilimsel olarak, vakaların temas takibi ve karantinanın hızlı bir şekilde uygulanması aşı ve tedavi yokluğunda virüsü kontrol altına almanın tek yolu. Önleme ve temas takibi için Küba sağlık sistemi dünyanın en uygun sistemi” diye konuştu.

Küba’da koronavirüs testi pozitif çıkan herkesi semptomlarına bakmaksızın hastaneye yatırdı. Virüsü taşıdığından şüphelenilen kişiler 14 gün boyunca devlet tarafından işletilen “izolasyon merkezlerine” yerleştirildi.

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Küba dünyadaki en yüksek doktor / hasta oranına sahiptir (şu anda yurtdışında çalışan 10.000 kadar doktor toplamdan çıkarılsa bile).

Pan Amerikan Sağlık Örgütü’ne göre Latin Amerika ve Karayipler’deki 630 milyon insanın yüzde 30’unun finansal nedenlerle sağlık hizmetlerine erişimi yok. Buna karşın Küba’daki herkes kapsama dahilinde.