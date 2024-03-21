Auralı migren nedir?

Migrende auraların yaşanması nispeten yaygındır. Migren hastalarının en az yüzde 30’unda auralı migren gözlemlenir.

Aura belirtilerinin şiddeti değişebilir ve felç veya beyin tümörü gibi daha ciddi nörolojik olaylara eşlik eden semptomlara benzer olabilir.

Bu nedenle, diğer nedenleri dışlamak ve resmi olarak auralı migren tanısı almak için sağlık uzmanınızla semptomlarınız hakkında konuşmanız önemlidir.

Özellikle auraları önlemeyi veya tedavi etmeyi hedefleyen hiçbir ilaç veya terapi yoktur, bu nedenle çoğu durumda auralı migren, aurasız migrenle aynı şekilde tedavi edilir.

Auralı migren belirtileri

Auralı ve aurasız migren aynı belirtilerin çoğunu paylaşır; her ikisinin de temel semptomu, tipik olarak başın sadece bir tarafını etkileyen, zonklayan veya nabız gibi atan bir baş ağrısıdır.

Migrenin diğer belirtileri arasında mide bulantısı ve kusma, ışığa veya sese duyarlılık, baş dönmesi, boyun ağrısı ve daha fazlası yer alır.

Migren ağrısı o kadar şiddetli olabilir ki, bunu yaşayan kişi günlük aktivitelerini sürdüremez.

Migren Belirtileri

Auralı migren belirtileri arasında en sık görüleni görsel belirtilerdir. Auralı migrende yaşanan aura semptomlarının %98 ila %99’u görseldir.

Auralar beş dakika kadar kısa sürebilir. Çoğu 60 dakika içinde iyileşir, genellikle baş ağrısı ortaya çıkmadan önce kaybolur, ancak bazen örtüşmeler de olabilir.

Görsel Aura: Görsel auralar basit geometrik şekiller, zikzak veya dalgalı çizgiler, parıldayan noktalar veya yıldızlar, hareket eden veya büyüyen ışık parıltıları veya yanıp sönmeleri, görme değişiklikleri veya görme kaybı (skotomlar) gibi görünebilir.

Çoğu zaman görsel auralar görüş alanının merkezinde başlar ve dışarıya doğru yayılır.

Duyusal Aura: Duyusal aura, kol veya bacakta karıncalanma, yüzde veya vücudun bir tarafında uyuşma olabilir.

Bu hisler bazen bir koldan yüzün bir tarafına doğru ilerler.

İşitsel Aura: Bir kişi sesler veya müzik duyabilir veya kulaklarında çınlama yaşayabilir.

Dil Aurası: Genel anlamda bu, konuşma güçlüğü anlamına gelir. En yaygın dil aurası, belirli bir kelimeyi bulmakta veya söylemek istediğinizi bildiğiniz bir kelimeyi üretmekte zorluk yaşamaktır.

Bazı insanlar için bu, başkalarının söylediklerini anlayamamak şeklinde de olabilir.

Motor Aurası: Bu tür aura nadirdir ancak vücudun bir bölümünü hareket ettirememeyle karakterize edilebilir.

Auralar Ne Zaman Oluşur?

Aura genellikle baş ağrısının başlamasından önceki bir saat içinde ortaya çıkar ve bu nedenle birçok insan için migren baş ağrısının meydana gelme ihtimaline dair bir uyarı görevi görür.

Ancak bazı durumlarda baş ağrısı, asefaljik veya sessiz migren olarak bilinen bir aurayı takip etmeyebilir.

Auralı migrenin nedenleri

Auralı migren, korteksin farklı kısımlarını etkileyen elektrik veya kimyasal benzeri dalgalardan (kortikal yayılan depresyon) kaynaklansa da, gerçek görsel semptomların neden insanlar arasında aynı göründüğüne dair şu anda kesin bir açıklama yoktur.

Aurasız migreni tetikleyen nedenlerin birçoğu auralı migreni de tetikler.

Bilinen bu tetikleyiciler arasında stres, hormonal dalgalanmalar (menstrüasyon sırasında meydana gelenler gibi) ve kafein, alkol, nitratlar ve diğer gıdalar ile gıda katkı maddelerinin alımı yer alır.

Auralı migren teşhisi

Nörologlar normalde belirtilerin, tıbbi öykünün ve fizik muayenenin gözden geçirilmesine dayanarak auralı veya aurasız migreni teşhis edebilirler.

Bununla birlikte bir nörolog, semptomların ciddiyetine ve türüne bağlı olarak diğer nedenleri dışlamak için ek testler isteyebilir.

Beyin veya omurilik enfeksiyonunu kontrol etmek için bir kan testi veya omurilik sıvısı (lomber ponksiyon) kullanılabilir; görüntüleme testi ise tümörleri, felçleri veya beyin hasarını aramaya yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre, auralı migreni olan kadınlarda, özellikle sigara içiyorsa veya doğum kontrol hapı alıyorsa, inme riski biraz daha yüksektir.

Auralı migrenin resmi olarak teşhis edilmesi, bu tip migreni retinal migren (bazen tek göz migreni olarak da adlandırılır) adı verilen başka bir türden ayırmak için de önemlidir.

Takma addan da anlaşılacağı gibi, retina migrenine eşlik eden herhangi bir görsel semptom yalnızca bir gözü etkiler ve retinadaki kan damarlarının spazmından kaynaklanır.

Önleme

Migrenin önlenmesi, bilinen migren tetikleyicilerinden kaçınmak için önlemler alma ve baş ağrısını ve diğer semptomları yönetmeye yönelik ilaçları alma dengesini içerir.

Akupunktur da faydalı olabilir.

Migreni önlemek için bu eski Çin tıbbi uygulamasının etkinliğini inceleyen çalışmaların 2016 yılında yapılan bir incelemesinde, akupunkturun “en azından profilaktik ilaçlarla tedavi kadar etkili olduğu” bulundu.

Auralı migren ve magnezyum tedavisi

Kanıtlar, magnezyumun auralı migrende ağrı belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bazı sağlık uzmanları migreni önlemeye yardımcı olması için magnezyum almayı da tavsiye ediyor ancak herhangi bir takviyeye başlamadan önce sağlık uzmanınızla tıbbi geçmişiniz hakkında konuşmalısınız.

Mayıs 2018’de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), özellikle migren baş ağrılarını önlemek için geliştirilen ilk ilaç olan Aimovig (erenumab) adlı biyolojik ilacı onayladı.

Ayda bir kez yapılan deri altı enjeksiyonu olan Aimovig, beyinde ve sinir sisteminde kalsitonin geniyle ilişkili peptit (CGRP) adı verilen bir proteini hedef alarak ağrı sinyallerinin iletimini engeller.

Ayrıca kafatasının dışındaki ve içindeki kan damarlarını da genişletir.

Önleyici tedbirler başarısız olduğunda ve bir auranın başlangıcını deneyimlediğinizde, bundan sonra ne yapacağınız belirtilerinizin doğasına ve ne kadar süreceğine bağlı olacaktır.

Hoş olmayan yemek kokularından veya diğer aromalardan uzak durun.

Dengenizi veya hareket yeteneğinizi etkileyen bir aura yaşarsanız, birinden rahatça oturabileceğiniz veya uzanabileceğiniz bir yere gitmenize yardım etmesini isteyin.

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