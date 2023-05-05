Sağlık

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumu Kaldırdı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uluslararası korona sağlık acil durumunu kaldırdı.

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Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumu Kaldırdı

Koronavirüs salgını artık uluslararası bir sağlık acil durumu olarak görülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son dakika kararını açıkladı.

Kararın herhangi bir somut bağlayıcılığı yok. Her ülke koruyucu önlemlerine kendisi karar vermeye devam edecek.

2019’un son aylarında Çin’de, 2020’nin başından ise tüm dünyada etkisini gösteren salgında yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti.

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