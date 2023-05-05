Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumu Kaldırdı

Koronavirüs salgını artık uluslararası bir sağlık acil durumu olarak görülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son dakika kararını açıkladı.

Kararın herhangi bir somut bağlayıcılığı yok. Her ülke koruyucu önlemlerine kendisi karar vermeye devam edecek.

2019’un son aylarında Çin’de, 2020’nin başından ise tüm dünyada etkisini gösteren salgında yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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