“Yoğun Bakımlarda Yer Yok, Boş Hastaneleri Açın”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanlığı’nın Adana için açıkladığı yüzde 81 yoğun bakım doluluk oranının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Hiçbir Adanalı yoğun bakımda tek bir yatak bulamıyor. Yoğun bakımlar yüzde 100 doludur. Hasta yatağını geçtik boş sedyenin dahi bulunmadığı kentimizde seferberlik ilan edilmesi şarttır. Bakanlık, daha çok insanımız ölmeden eski hastaneleri pandemi hastanelerine dönüştürmek, gerek Adana’da gerekse Türkiye genelinde yeterli oranda sağlık personeli ataması gerçekleştirmek, görevdeki sağlık personeline azami ölçüde maddi-manevi destek sunmak zorundadır” diye konuştu.

Hekimlerin hastaları evine göndermek zorunda kaldığını dile getiren Şevkin, “İnsanlar zorunlu olarak ölüme teslim ediliyor. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz. Adana’daki boş hastaneleri acilen açın” dedi.

Şevkin şöyle devam etti:

“Acil vakalar dışında ameliyatlar durdurulmalı. Yatak ve yoğun bakım ünitelerinin Covid-19’lu hastalara ayrılması şart. Çok geç kalındı ancak özellikle bakan bey siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakıp boş bulunan eski Numune Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Askeri Hastaneyi covid hastaneleri haline dönüştürmek zorundadır” ifadelerine yer verdi.