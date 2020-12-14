Spor
Şampiyonlar Ligi’nde Dev Eşleşme: Barcelona-PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi. Barcelona PSG eşleşmesi en dikkat çekeni oldu.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde son şampiyon Bayern Münih son 16 turunda Lazio ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) – Manchester City (İngiltere)
Lazio (İtalya) – Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere)
Leipzig (Almanya) – Liverpool (İngiltere)
Porto (Portekiz) – Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)
Sevilla (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya)
Atalanta (İtalya) – Real Madrid (İspanya)