Şampiyonlar Ligi’nde Dev Eşleşme: Barcelona-PSG

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İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde son şampiyon Bayern Münih son 16 turunda Lazio ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

Lazio (İtalya) – Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere)

Leipzig (Almanya) – Liverpool (İngiltere)

Porto (Portekiz) – Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

Sevilla (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya)

Atalanta (İtalya) – Real Madrid (İspanya)