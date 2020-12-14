Araç çubuğuna atla
Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Dev Eşleşme: Barcelona-PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi. Barcelona PSG eşleşmesi en dikkat çekeni oldu.

Photo of NationalTurk NationalTurk 6 saniye önce
0 0 Bir dakikadan az

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde son şampiyon Bayern Münih son 16 turunda Lazio ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) – Manchester City (İngiltere)
Lazio (İtalya) – Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere)
Leipzig (Almanya) – Liverpool (İngiltere)
Porto (Portekiz) – Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)
Sevilla (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya)
Atalanta (İtalya) – Real Madrid (İspanya)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı