Brezilya Yasta: Gal Costa Öldü

Gal Costa, 77 yaşında hayatını kaybetti.

77 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı olmak için konserlere ara vermişti. Asıl adı Maria da Graça Costa Penna Burgos olan sanatçı, Eylül 1945’te Salvador de Bahía’da doğdu ve Brezilya pop müziğinin en ünlü temsilcilerinden biriydi.

Musica Popular Brasiliera’nın kraliçesi, »Birçokları için Brezilya’nın en büyük sesiydi.

En son Costa, “As várias pontas de uma estrela” adlı şovuyla turneye çıktı ve ayrıca Avrupa’da birkaç konser planlanmıştı.

Costa, Caetano Veloso ve Gilberto Gil ile birlikte Brezilya hinterlandından gelen rock ve halk müziğinin bir karışımı olan Tropicalismo’yu da şekillendirdi.

Bossa nova ve psychedelic gitarlar gibi farklı seslerin uyumu sadece müzikal olarak devrimci olmakla kalmadı, aynı zamanda iktidardaki askeri diktatörlük tarafından bir tehdit olarak algılandı.

1968 yılında çıkan stüdyo albümü Tropicalia: ou Panis et Circensis, Tropicalia Hareketi’nin manifestosu olarak kabul edilmiş ve dünyada da büyük ses getirmişti.

Gal Costa Kimdir?

Tropicalia sonrası pop müziğe yönelen Costa, 1971’de yaptığı ‘canlı’ albümü Fa-Tal ile bir kez daha efsaneleşmişti.

Gal Costa, uzun kariyeri boyunca 30’dan fazla albüm kaydetti.

Brezilya popüler müziğinin devlerinden Gal Costa, 1960’larda Gilberto Gil ve Caetano Veloso ile birlikte Tropicália hareketiyle ün kazandı. En çok bilinen hitleri arasında Baby, Que Pena, Chuva de Prata ve Divino Maravilhoso vardı.

Şarkıcı-söz yazarı Tom Jobim, Chico Buarque ve Milton Nascimento gibi yazarların çok çeşitli şarkılarına kendine özgü yorumunu kattı.

Dünyanın her yerinden birçok sanatçı, Gal Costa’nın ölümü üzerine mesajlar paylaştı. Ülkenin eski kültür bakanı olan arkadaşı Gil, Twitter’da “Gal Costa’nın ölümü beni çok üzdü ve duygulandırdı” diye yazdı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da “Gal Costa, dünyanın en büyük şarkıcılarından biriydi, Brezilya’nın adını ve sesini tüm dünyaya taşıyan en önemli sanatçılarımızdan biriydi. Ülke bugün büyük seslerinden birini kaybetti” ifadelerini kullandı.

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