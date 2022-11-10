Joe Biden Yine Çuvalladı: “Rusya Felluce’den Çekiliyor”

“ABD’nin en yaşlı Başkanı” olan 79 yaşındaki Joe Biden, Rus ordusunun Ukrayna’da ilhak ettiği Herson’dan çekilme kararıyla ilgili “Rusya, Felluce’den çekiliyor” diyerek gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Ukrayna’daki Rusya işgalini eleştiren Joe Biden, yaptığı açıklamada yine gaf yaptı. Biden’ın aklına ABD’nin Irak işgaliyle ilgili bir bölgenin gelmesi dikkat çekti.

Dil sürçmeleri, gafları ve tuhaf karşılanan hareketleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Biden yine gündemde.

Rus ordusunun Ukrayna’da ilhak ettiği Herson’dan çekilme kararını yorumlayan Biden, “Rusya, Felluce’den çekiliyor” diyerek salonda gülüşmelere yol açtı. Dün sabah düzenlediği basın toplantısında 79 yaşındaki “ABD’nin en yaşlı Başkanı” Biden, “Konu Felluce’den… yani Herson kentinden çekilip çekilmedikleri ve nehrin karşı kıyısından gelip gelmeyecekleri” dedi.

Biden’ın Herson’un ismini zorlukla hatırlaması da dikkat çekti.

Joe Biden’dan Felluce Gafı

Felluce, ABD’nin Irak işgalinde ülkede en kanlı çatışmaları yaşandığı yerlerden biriydi. Rusya’nın Ukrayna işgalini eleştiren Biden’ın aklına ABD’nin Irak işgaliyle ilgili bir bölgenin gelmesi de esprili yorumlara yol açtı.

Biden daha birkaç gün önce, 2015’te kanserden ölen oğlu Beau’nun Irak’ta hayatını kaybettiğini söyleyerek yine herkesi şaşırtmıştı.

Joe Biden Ukrayna’ya Daha Fazla Yardım Sözü Verdi

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