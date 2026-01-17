Tan Sağtürk’e yeni görev

Tan Sağtürk’e Fazıl Say’dan övgü

Tan Sağtürk, dün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştı.

Sağtürk’ün yeni görevi belli oldu.

Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un danışmanı oldu.

Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık bünyesinde sürdürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzde önemli çalışmalara imza atan Sayın Tan Sağtürk’e bugüne kadar verdiği kıymetli emekler için gönülden teşekkür ediyorum.

Bilgi ve tecrübesinden, Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bu arada dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, X’teki hesabından yaptığı paylaşımda Sağtürk’ü övdü.

Say şu ifadeleri kullandı:

“Tan Sağtürk, Devlet Opera Balesine bir armağan gibi geldi.

2 yıl gibi kısacık bir sürede her şeyin en iyisini yaptı.

Kurumu üretken hale getirdi. Her şeyden önemlisi motivasyonu sağladı.

Anadolu’nun her köşesine sanatı götürdü.

Uluslararası ilişkileri ve seviyeyi en üst düzeye çıkarttı.

Yaz Festivalleri ile Antik Tiyatrolardaki gösteriler ile, toplumda Opera ve Baleyi tekrar gündem haline getirdi.

Her bireye, her sanatçıya özen gösterdi, yol gösterdi, önem verdi, moral verdi. Bunlar objektiv bakış açıları ile hepimizin bildikleri.

Yıllardır ihmal edilenleri yapmayı başaran, belki de son 50 yılın en iyi işini çıkaran, üreten, uyumadan sürekli çalışan, bu kadar sevgi ile adanmışlık ile bu zor ortamda varolan ve yaratan, böyle bir Genel Müdür ile yolları ayırmanın hiç bir iyi tarafı olmadığını hepimiz biliyoruz.

Sebepleri bilmiyorum. Sebep benim için önemli değil zaten. Bu emeği için , dışarıdan bu kurumu seyreden biri olarak ben sadece şunu söylemek isterim; “Her şey için teşekkürler dostum Tan. Bravo, Bravo, Bravo”