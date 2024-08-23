Botsvana’da 40 milyon dolarlık elmas bulundu!

Botsvana’da bulunan elmas armut büyüklüğünde ve muhtemelen milyonlarca dolar değerinde. Bugüne kadar bulunan en büyük elmaslardan biri Botswana’daki bir madende ortaya çıkarıldı.

Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond Corp. Karowe elmas madeninden “olağanüstü” taşı çıkardığını açıklayarak bir kişinin avucunun içindeki devasa değerli taşı gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Lucara Başkanı William Lamb “Bu olağanüstü 2.492 karatlık pırlantanın keşfinden kesinlikle heyecan duyuyoruz” dedi.

Değeri hala belirsiz, en az 40 milyon dolar

Bir pırlantanın ağırlığı karat cinsinden ölçülür. Bir karat 0,20 grama eşit olduğundan elmasın ağırlığı yarım kilogram civarındadır. Lucara başlangıçta değeri veya değerli taşlara kesilip kesilmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Ancak İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan haberde, Lucara’ya yakın, ismi verilmeyen kişiler, taşın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceğini söyledi.

Botsvana hükümeti, halkın mücevheri Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi’nin resmi konutunda görebileceğini duyurdu.

Masisi onu ilk görenlerden biri olacak. Hükümete göre bu, ülkede bulunan en büyük elmas. Son yıllardaki büyük ve değerli elmas keşiflerinin çoğu Botsvana’da yapıldı.

Botsvana’da elmas ticareti gelişiyor

Değerli taş ticareti ülkenin en önemli gelir kaynağı. Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30’unu, ihracatın ise yüzde 80’ini oluşturuyor. Şu ana kadar yalnızca Karowe madeninde ağırlığı 1.000 karattan fazla olan dört elmas bulundu.

Bir madende şimdiye kadar keşfedilen en büyük mücevher kalitesindeki elmas, 3.106 karatlık Cullinan elmasıydı.

1905 yılında Güney Afrika’da, ülke hâlâ İngiliz kolonisiyken ortaya çıkarıldı. Cullinan Elması birden fazla değerli taşa bölündü.

Bazı kısımları artık İngiliz Kraliyet Mücevherlerinin bir parçası.

Botsvana’daki bir önceki en büyük keşif, 2019 yılında aynı madende bulunan bin 758 karatlık bir taştı. Bu taş, Fransız moda markası Louis Vuitton tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alınmıştı.

Botsvana dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri. Afrika’nın güneyinde yer alan ülke, küresel üretimin yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştiriyor.

Ülkede faaliyet yürüten Kanadalı Lucara şirketi, taşın “şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük elmaslardan biri” olduğunu söyledi. Lucara’nın Genel Müdürü William Lamb, “Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın bulunmasından dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Lamb, elmasın X-ray teknolojisi kullanılarak tespit edildiğini söyledi. Bu teknoloji 2017 yılından bu yana yüksek değerli elmasların, kırılmadan çıkarılması amacıyla kullanılıyor.

Firma taşın mücevher kalitesi ya da değeri hakkında bilgi vermedi. Ancak İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan haberde, Lucara’ya yakın, ismi verilmeyen kişiler, taşın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceğini söyledi.

Aynı madenden 2016’da çıkarılan bin 109 karatlık bir elmas da 2017’de 53 milyon dolara satılmıştı. Karowe’deki bu madenin tamamı Lucara’ya ait.