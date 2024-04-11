İşte dünyanın en yeni jeoparkları

Jeoloji, kültür ve sürdürülebilirlik konularına derinlemesine girmek isteyen gezginlerin yapılacaklar listesine ekleyecekleri birçok yeni destinasyon var. Unesco 18 yeni Küresel Jeoparkın belirlendiğini duyurdu ve toplam dünya çapında 48 ülkeyi temsil eden 213 bölgeye ulaştı.

Kristal berraklığındaki karst göllerinden son buzul çağında oluşan takımadalara kadar bu parklar, benzersiz jeolojik özelliklere sahip alanlardan çok daha fazlasıdır; aynı zamanda belirli bir bölgenin doğal, kültürel ve somut olmayan mirasını vurgulamaya da hizmet ederler. Unesco Ekolojik ve Yer Bilimleri Bölümü direktörü António Abreu, “Unesco Küresel Jeoparkları, uluslararası öneme sahip jeolojik mirasın insanlık tarihiyle iç içe geçtiği ve zengin biyolojik çeşitliliği desteklediği manzaraları temsil ediyor. Her yeni jeopark, jeolojiyi mercek olarak kullanarak benzersiz bir hikaye anlatır” dedi.

İşte Unesco’nun listesindeki en yeni jeoparklardan bazıları:

Uberaba, Brezilya

Burada bulunan zengin paleontolojik miras nedeniyle “Devler Ülkesi” olarak bilinen bu yeni jeopark , Brezilya’nın güneydoğusundaki Uberaba şehrini de içeriyor. Bazalt akıntılarının oluşturduğu ve antik volkanik patlamaların öyküsünü anlatan Serra da Galga ve Serra Geral sıradağları da dahil olmak üzere etkileyici jeolojik oluşumlar içerir. Ayrıca burada 10.000’den fazla dinozor fosili ve diğer tarih öncesi yaşam formları bulunmaktadır ve daha düşük CO2 emisyonu üreten benzersiz bir sığır türünün kullanıldığı 19. yüzyıldan kalma çiftçilik geleneği, bölgenin ekolojik korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Çeşitli temalı ” rotalar ” veya önerilen güzergahlar, ziyaretçilerin bölgenin benzersiz jeolojik ve kültürel özelliklerini deneyimlemelerine olanak tanır. Müze rotası ziyaretçileri Uberaba Paleontolojik Araştırma Merkezi ve Dinozor Müzesi gibi yerlere yönlendirirken , “jeositler” rotası ise 38 hektarlık ormanı, şelaleleri ve tarih öncesi kaya oluşumlarını koruyan Vale Encantado (Büyülü Vadi) gibi yerleri öne çıkarıyor. Daha maceracı ziyaretçiler için, şehrin dışından doğrudan Serra Geral Milli Parkı’na uzanan çeşitli yürüyüş parkurları bulunmaktadır . Artık daha büyük bir jeoparkın parçası olan bu dağlık bölge, yürüyüşçülerin kendilerini yerel ekosisteme kaptırmalarına olanak tanıyor.

Biokovo-Imotski Gölleri, Hırvatistan

Hırvatistan’ın güneyindeki Biokovo-Imotski Gölleri Jeoparkı iki farklı ve benzersiz jeolojik oluşumdan oluşuyor . Bunlardan ilki, eğitici doğa yürüyüşleri, dağ manzaraları ve hatta bu kıyıdaki dağ yamaçlarında bulunan bitki örtüsünü öne çıkaran bir botanik bahçesi de dahil olmak üzere sayısız açık hava etkinliği sunan popüler Biokovo Doğa Parkı üzerinden erişilebilen Biokovo sıradağlarıdır . Burada, ülkenin en yüksek üçüncü zirvesi olan St George Zirvesi denizden 1.762 m yüksekliktedir.

İkinci oluşumlar , bölgedeki küçük bir kasaba olan Imotski’deki yakındaki Kızıl ve Mavi Göllerin muhteşem mavi sularında bulunabilir . Avrupa’nın en derin karst gölü kraterinin dibinde yer alan Kızıl Göl, adını etrafını saran demir oksit renkli kayalıkların kırmızımsı renginden alırken Mavi Göl, adını çevredeki dağlardan eriyen karlarla beslenen inanılmaz mavi sularından alır. Ancak Mavi Göl’e yüzme ve diğer su aktiviteleriyle ilgilenen ziyaretçiler için kolaylıkla ulaşılabilirken, Kızıl Göl’e ulaşmak 500 metre derinliğindeki bir mağaranın dibinde yer alması nedeniyle daha zordur.

Ayrıca, Orta Çağ’dan kalma birkaç mezar taşı ve yakındaki kasabalar, dağlar ve Adriyatik Denizi manzaralı parkın bir alanı olan Ravna Vlaška’daki günümüz cam kaldırımı da dahil olmak üzere keşfedilecek insan yapımı alanlar da vardır.

Meteora Pyli, Yunanistan

Yunanistan’ın Tesalya bölgesinde bulunan Meteora Pyli , kendisini “uzay, zaman ve jeolojide bir yolculuk” olarak tanımlıyor ve pek çok alanı doğa ile kültürü kusursuz bir şekilde harmanlıyor gibi göründüğü için bu hiç de şaşırtıcı değil. Örneğin, Meteroa’nın bazıları 300 metre yüksekliğe ulaşan yüksek kumtaşı sütunları, MS 1200 ile 1600 yılları arasında inşa edilen Bizans dönemi manastırları için tünek görevi görüyor. Bu ünlü alan 1988 yılında Unesco Dünya Mirası statüsünü almış olsa da, yeni jeopark tanımı, bal peteği benzeri erozyon desenleriyle bilinen Kalambaka’nın Tafoni oluşumları ve favori Pindos Dağları’nın çeşitli biyosferi gibi yakındaki jeolojik harikaları içeriyor. yürüyüşçülerden.

Meteora Belediye Başkanı Eleftherios Avramopoulos, “Ziyaretçiler bölgemizde eşsiz bir deneyim hissedebilir” dedi. “Özellikle Meteora’nın kutsal kayalarına ve Pindos Dağları’nın zengin faunasında saklı köylere giden eşsiz yollar nedeniyle.”

Longyan, Çin

Çin’in Hakka kültürünün merkezi olarak kabul edilen Fujian Eyaletindeki Longyan şehri, kendine özgü yuvarlak ev tarzı binaları ve kompakt Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla tanınır . Bu bölgede yaşayan Hakka halkı, yerel halkın büyük bir ejderha oluşumunda dans sergilediği You Da Long festivali ve tahta baskı ve tılsımların giyildiği yerel bir karnaval olan Zou Gu Shi festivali gibi hala benzersiz geleneklere bağlı kalıyor. Jeopark, kültürel ve mimari tarihin yanı sıra, batı Fujian’ın en yoğun ormanı olan şehri çevreleyen doğal ormana da uzanıyor.

Yeni açıklanan listeyle birlikte, “Fujian Eyaletinin Ana Dağı” olarak bilinen Meihuashan Dağı’nın gölgesinde bulunan Çin porsuk ağacı ve Güney Çin kaplanı da dahil olmak üzere burada bulunan birçok endemik bitki ve hayvan türünün korunmasına yardımcı olacak.

Güney Fyn Takımadaları, Danimarka

Güney Fyn Takımadaları, 10.000 yıldan daha uzun bir süre önce küresel su seviyelerindeki çarpıcı yükselişin yarattığı, “boğulmuş” buzul çağı manzarası olarak adlandırılan olşumun bir örneğidir. Bir tarım alanı olarak uzun geçmişi nedeniyle bazen “Danimarka’nın Bahçesi” olarak da anılan bu alan, dünyanın en iyi yelkenli sularından bazılarında yer alan yaklaşık 55 ada ve adacığı kapsamaktadır. Ziyaretçiler takımadalar boyunca yelkenliyle seyahat edebilir veya nesli tükenmekte olan deniz ekosistemini deneyimlemek için dalış yapabilir. Karada yürüyüş yapmak, keşfetmek ve yerel ürünleri örnekleyerek küçük yerel çiftlikler ağını desteklemek için birçok fırsat vardır.

Danimarka Unesco Ulusal Komisyonu başkanı Elsebeth Gerner Nielsen, “Unesco, jeoparkları ancak tüm perspektiflerin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve değerlendirilmesinden sonra listeye alıyor. Güney Fyn Takımadaları iğne deliğinden geçtiğinde, bu bölgenin bizi hem geçmiş hem de gelecek hakkında aydınlatabileceği anlamına geliyor. Umut veriyor ve takip edilmesi gereken harika bir örnek” dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Venedik’in kitlesel turizm ve iklim değişikliğinin de etkileri nedeniyle ”kara listeye” alınmasını tavsiye etti.

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