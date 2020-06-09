İşten Çıkarma Yasağı! Süre Uzatıldı

17 Temmuz’da süresi dolması beklenen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatıldı. Şirketler çalışanlarını işten çıkarmak yerine ücretsiz izne çıkarmaya ve aylık 1168 liraya mahkum etmeye devam edecek.

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Bu uygulamaya göre ücretsiz izne çıkarılan işçilere aylık sadece 1177 lira, damga vergisi kesildikten sonra 1168 lira ödenecek. Aynı habere göre kısa çalışma ödeneği uygulaması da üzerinde bazı değişiklikler yapılarak devam ettirilecek. Ücretsiz izne çıkarılanları istihdamın devamı olarak gören hükümet, bu uygulamaya katılan şirketlere teşvik verecek.

Koronavirüs salgını sürecinde çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşten çıkarma yasağı normalde 17 Temmuz’da sona erecekti. Yeni alınacak kararla birlikte yasak 17 Ekim’e kadar uzatılmış olacak.

İşten Çıkarma Yasağı: Ücretsiz İzin Ödeneği Nedir?

Ücretsiz izin maaş desteği, işten çıkarma yasağını içeren düzenleme ile gündeme geldi. Bu durumda işverenler kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra çalışanlarını ücretsiz izne de çıkarabilecek! Yeni düzenlemede şirket sahiplerine çalışanlarını işten çıkarma yerine ücretsiz izne çıkarma hakkı veriliyor. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere açlık sınırının bile altında kalan aylık 1168 lira para ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sistemi hakkında “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler” diye konuşmuştu.

Ücretsiz izin bildirimleri her ay için ayrı ayrı olmak üzere ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılıyor. Çalışanların kendilerinin başvuru yapmasına gerek yok. Ücretsiz izin maaş ödeneği her ayın 8’inde çalışanların kendilerine ait banka hesaplarına yatıyor.

Eski uygulamada ücretsiz izin uygulaması sadece işçinin rızası ile mümkündü. Zorlayıcı sebeple üretimine/faaliyetine ara verilen iş yerinde çalışanlar, bir haftadan sonra iş akdini haklı gerekçe ile feshedebiliyordu. Bu şekilde iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını da alıyordu. Kanunda işverene ücretsiz izin hakkı tanınması halinde ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini fesih hakkı elinden alınmış oluyor ve kıdem tazminatı hakkını kaybediyor.