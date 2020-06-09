Kılıçdaroğlu Ayasofya Hakkında İlk Kez Konuştu

Kılıçdaroğlu Ayasofya değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti eleştirerek “Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında gündemle ilgili konuları tartıştı. Son günlerde gündemin önemli konularından biri haline gelen Ayasofya tartışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu Ayasofya konusunda şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu: Ayasofya Siyasi Malzeme Yapılıyor

“Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor. Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var” ifadelerini kullandı.

Dün basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Ayasofya tartışmalarıyla ilgili şunları söylemişti:

“18 yıldır, Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın.Biz dedik ki, Genel Başkanımız şunu söyledi, şu anda Adalet Yürüyüşü ile ilgili bir şartlar yoktur, farklıdır durum dedi. Bu bizim kendi görüşümüz, diğer partilerin görüşüne de karışamayız. ”

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili olarak “Türk siyasetinde 1934’ten beri bu konuda pek çok tartışma yapıldı. İnsanlığa ait bu miras, abidevi eser kilise olarak hizmet verdiği dönemlerden sonra cami haline dönüştürüldü ve milletin gözünde muazzam bir yeri bulunuyor. Hem insanlık için son derece önemlidir hem de Ayasofya Camii olarak her zaman kalplerde, gönüllerde özel bir yere sahiptir. Çeşitli aşamalardan geçti bu süreç, çeşitli siyasi tartışmalar yapıldı. Kuşkusuz Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları da var; ‘biz çalışırız, hangi karara vardığımızı yeri geldiği zaman açıklarız.’ Halen o noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çalışmalar belli bir karar noktasına vardığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tabi ki açıklanacaktır” diye konuştu.

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Toplantıda MİT Tırları davasıyla ilgili olarak İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi de gündeme geldi. Berberoğlu’nun hukuksuz ve kindar bir şekilde tutuklandığını ileri süren Kemal Kılıçdaroğlu, “Meclis Başkanı bu olayla bir işlevi olmadığın ortaya koydu. Teamüllere aykırı bir şekilde saray talimatıyla davrandı. Enis Berberoğlu’na reva görülen muameleyi asla kabul etmeyeceğiz. AK Parti Grup Başkan vekillerini alıp Kızılay’a adliyelere gidin sorun bakalım adalet var mı? Türkiye’yi adaletsiz bir yer halene getirdiler. Bizim görevimiz yeniden vicdani adaleti ve hukuk devletini inşa etmektir” diye konuştu.

Ekonomi kurmaylarıyla son rakamları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, genç nüfusun istihdamı ile ilgili bir de komisyon kurulmasına karar verdi.