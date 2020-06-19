Seyşeller Koronavirüs Salgınını Yendi, Turistleri Bekliyor

Seyşeller Koronavirüs salgınında aktif vaka kalmayan ülkeler arasında. Sadece 11 vaka kaydedilen ve hastaların tamamının iyileştiği Seyşeller koronavirüs salgını sonrasında 3 adasını turizme açmaya hazırlanıyor.

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Seyşeller koronavirüs salgını sonrası ilk misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Turizmin yeniden açılması konusunda birtakım endişeler olması nedeniyle ilk etapta sadece 3 ada turizme açılacak. girmesine izin verilecek.

Göz Atın: Seyşeller Turları

Her ada tesisi, COVID-19 salgınına yanıt olarak müşterilerin ve personelin sağlığını ve güvenliğini korumaya odaklanacak. 3 adadaki tüm tesislerin personeline salgın konusunda eğitim verildi.

Seyşeller’de Turizme Açık Adalar: Cousine Adası

Praslin’in batısında, en kalabalık ikinci ada olan Cousine, yetkililerden onay alan ilk ada tesisi oldu. Zarif bir şekilde tasarlanmış dört Fransız sömürge lüks villası ve bir başkanlık villası ile ultra lüks bir tesis. Adanın müdürü, Seychelles News Agency’e yaptığı açıklamada “Tüm personelimiz salgında ne yapacakları konusunda bilgilendirildi ve eğitildi. Turizmin yeniden başlaması için hazırız” dedi.

1992’de özel bir koruma alanı ilan edilen ada Seyşeller turizminde önemli bir yer.

Fregate Adası

Seyşeller en kalabalık adası Mahe’nin 55 kilometre doğusunda bulunan özel ada, maksimum 28 konukla sınırlı kapasitede hizmet verecek. Sekiz villa ve Banyan Hill Malikanesi satışa sunulacak. Koronavirüs salgını sonrası özel hizmetleriyle öne çıkan tesis, özel helikopter kiralama, her konuğa özel villa içi yemek, restoran yerine kişisel alanlarda yeme içme servisi, her villaya özel uşak sunacak. Geçmişte düzenlenen tüm aktiviteler de kişiye özel olacak.

Ile du Nord (Kuzey Ada) / Seyşeller Koronavirüs Sonrası Turizme açılıyor

Seyşeller’in granit adaları arasında yer alan North Island, 11 özel konuk villasına sahip. Tesis, standart işletme prosedürüne göre tüm ortak alanları, yiyeceklerle yakın temasta olan tüm yüzeyleri ve konukların kişisel alanlarını düzenli olarak dezenfekte edecek.

Tesisin ön büro müdürü, “Sertifika aldığımız için mutluyuz. Yeni misafirlerimizi güvenli bir ortamda lüks bir şekilde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” diyor.

Restoranda en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralına özen gösterilecek. Villalara özel uşaklar ise sadece çağrıldıklarında hizmet edecek. Tüm aktiviteler kişiye ve ailelere özel olacak ve diğer konuklarla temastan kaçınılacak.