Tam Tersi! O Ülkede Kadınların Ölüm Oranı Daha Yüksek

Verilere göre, Covid-19’dan ölenlerin sayısı dünya genelinde erkeklerde daha yüksek. Örneğin İtalya, Çin ve ABD’de daha fazla erkek enfekte oldu ve erkeklerin daha büyük bir kısmı öldü. Ancak Hindistan’da kadınların ölüm oranı daha yüksek. Bunun nedeni ne olabilir?

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulunda viral enfeksiyonlarda cinsiyet farklılıklarını inceleyen bir bilim adamı olan Sabra Klein, “erkek olmak koronavirüs için yaşlılık kadar risk faktörü” diyor.

Ancak Hindistan’da şaşırtıcı bir şey oluyor.

Kadınların Ölüm Oranı Neden Daha Yüksek?

Hindistan ve ABD’deki bir grup bilim insanı tarafından yapılan yeni araştırmalar, erkeklerin enfeksiyonların çoğunu oluşturmasına rağmen, kadınların koronavirüsten ölme riskinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

20 Mayıs’a kadar Hindistan’daki Covid-19 ölümlerine dayanan çalışma, Hindistan’da enfeksiyona yakalanan kadınların yüzde 3,3’ünün, erkeklerin ise 2,9’unun öldüğü tahmin ediliyor.

40-49 yaş grubunda, erkeklerin %2.1’i, enfekte kadınların %3.2’si öldü. 5-19 yaş grubunda ise sadece kadınlar öldü.

BBC, Harvard Üniversitesi’nde nüfus sağlığı profesörü ve çalışmanın önde gelen yazarlarından SV Subramanian’a bunun ne anlama geldiğini sordu.

SV Subramanian Covid-19’un ölüm oranını gruplara göre hesaplamanın iki anahtar metriği sınırladığını söyledi: Ölüm riski ve ölüm yükü. Ölüm riski, belirli bir grupta ölüm olasılığını ölçer. Bu durumda, kadınların toplam ölüm sayısı, kadınlar arasında doğrulanmış enfeksiyonlara bölünür. Öte yandan, ölüm yükü, hem erkekler hem de kadınlar olmak üzere toplam ölümlerin yüzdesi olarak kadınlar arasındaki ölüm sayısını verir.

“Bulgular Kesinlikle Çarpıcı

Prof Subramanian, büyük ölçüde, istatistiklerin, son ölümlerin daha büyük bir oranına (Hindistan’da %63, uluslararası verilere yönelik) sahip olan erkeklere baktığını, ancak “eski riski çıkardığını” söyledi: “Genel sonucumuz, enfekte olduğunda kadınların [Hindistan’da] belirli bir sağkalım avantajına sahip olmadığı gibi görünüyor. Bunun ne kadarının biyolojik faktörlere atfedilebileceği ve bunun ne kadarının sosyal faktörlerle ilişkili olduğu belirsizdir. Cinsiyet Hint ortamlarında kritik bir faktör olabilir” diyor.

Ancak bulgular kesinlikle çarpıcı çünkü dünyanın başka yerlerinde gözlemlenenlere karşı çıkıyorlar.

Birincisi, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’nda epidemiyoloji profesörü olan Kunihiro Matsushita’ya göre erkeklerin kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklardan veya altta yatan sağlık koşullarından muzdarip olma olasılığı daha yüksek.

Erkekler de birçok ülkede kadınlardan daha fazla sigara içiyor ve bazı çalışmalar erkeklerin ellerini kadınlardan daha az yıkadığını gösteriyor.

Prof. Matsushita, katıldığı çalışmaların erkek hastaların şiddetli Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bilim adamları ayrıca kadınların daha güçlü bağışıklık savunmaları nedeniyle ölüm riskinin daha düşük olduğuna inanıyorlar. Ve kadınlar östrojen gibi “üst ve alt hava yolları üzerinde yararlı etkileri olan ve üst hava yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık tepkisinin uyarılması ile ilişkili” hormonlara sahip.

Matsushita, bu verilere dayanarak “Hindistan’da kadınların ölüm oranının daha yüksek olması kesinlikle benzersiz bir durum” diyor.

Ancak araştırma verilerinin Covid-19’un Hindistan’da nasıl teşhis edildiği bağlamında incelenmesi gerektiğini söylüyor: “Örneğin, kadınlarla erkekler arasında test yapma fırsatı aynı mı?”

Kadınların Ölüm Oranında Yaş Faktörü

Kadınlar Hindistan’da erkeklerden daha fazla yaşıyor. Yaşlılar enfeksiyona karşı savunmasız olduğu için bu, kadınlar arasında daha fazla ölüme yol açar mı?

Ayrıca, Hindistan’daki kadınların doktorlara gitmememe ve genellikle kendi kendine ilaç kullanma eğilimi daha yüksek. Ülkede kadınların bir evde ihmal edilmesi daha olası. Ve kadınlar test ve tedavi için geç mi kalıyorlar?

Prof Subramanian, “Yakından izlemeye devam edeceğiz ve sonuçları güncellemeye devam edeceğiz” diyor.