Başbakan Demediler, Cezayı Kestiler!

Romanya Başbakanı Ludovic Orban, diğer bakanların da yer aldığı bir odada sigara içtiğini gösteren bir fotoğraf internete düştükten sonra para cezasına çarptırıldı.

Rumen basınına göre, Orban fotoğrafın bu ayın başlarında çekildiğini ve doğum gününü kutladığını iddia etti.

Başbakan Orban’a maske takmadığı ve kapalı alanda sigara içtiği için 673 dolar civarında iki ayrı ceza kesildiği öğrenildi.

Bükreş polisi yaptığı açıklamada, dört kişinin de yüz maskesinin yanlış giyilmesi de dahil olmak üzere cezalara çarptırıldığını duyurdu. Polisten yapılan açıklamada “Başbakan, konumlarına bakılmaksızın kurallara tüm vatandaşlar tarafından uyulması gerektiğini biliyor. Yasa çiğnendiği takdirde yaptırımlar uygulanmalı” denildi.