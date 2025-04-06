Fenerbahçe’den Trabzonspor’a fark!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Anderson Talisca, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve attığı üç golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 45+4’te Draguş’un golüyle 1-0 geride tamamladı. Ancak ikinci devrede oyuna giren Talisca, 51. dakikada penaltıdan, 64. dakikada ceza sahası içinden ve 77. dakikada ceza sahası dışından attığı gollerle hat-trick yaparak taraftarın sevgilisi oldu. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü ise Skriniar kaydetti.

Lider Galatasaray’ın haftayı bay geçtiği 30. haftada hata yapmayan Fenerbahçe, puanını 68’e yükseltti ve zirveyle arasındaki farkı 3’e indirdi.

Talisca’dan duygusal sözler

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan Talisca, “Bu kulüpte geçirdiğim kısa sürede kendimi evimde gibi hissettim. Bu formayla hat-trick yapmak benim için büyük gurur. Takım olarak çok iyi oynadık. Umarım sezon sonunda bu mücadelemizin karşılığını alırız.” dedi.

Maçta çalan Alex de Souza’nın ikonik gol müziği hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız, “O müziği duyunca duygulandım. Alex’in burada bıraktığı mirasa saygım sonsuz. Umarım ben de onun gibi iz bırakırım.” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe hem şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı hem de son yıllarda zorlu geçen Trabzonspor maçlarından birinde güçlü bir geri dönüşe imza atarak moral depoladı.

