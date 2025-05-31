FutbolSporTürkiye

Adana Demirspor’dan galibiyetle veda

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, son hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

NationalTurk NL31/05/2025
4 Bir dakikadan az
Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, son hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
WTS ile Ayın Fırsatları
İçerik gizle
1 Adana Demirspor’da Nabil Alioui imzası
2 Alanyaspor, Sivasspor’a acımadı

Adana Demirspor’da Nabil Alioui imzası

Süper Lig’de bugün saat 19:00 seansında düşen iki takımın karşılaşmaları tamamlandı. Bu sezon 12 puanı silinen ve düşmesi ilk kesinleşen Adana Demirspor, son hafta maçında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Adana Demirspor‘un gollerini 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui kaydetti. Gaziantep FK’nın golleri ise 32’de Alexandru Maxim’un penaltısı ve 64’te Emmanuel Boateng ile geldi.

Alanyaspor, Sivasspor’a acımadı

Alanyaspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrumspor ile küme düşmesi kesinleşen Sivasspor‘u 2-0’la geçti. Turuncu-yeşillilerin, Trendyol Süper Lig’deki son hafta karşılaşmasında gollerini 33. dakikada Enes Keskin ve 66’da Arda Usluoğlu kaydetti.

Bağlantılar
NationalTurk NL31/05/2025
4 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu