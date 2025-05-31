Özgür Özel, Avcılar’da seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da gerçekleştirilen ve bazı belediye başkanlarını da kapsayan yolsuzluk soruşturmalarının ardından Avcılar Belediyesi’ne gelerek açıklamada bulundu. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın sabah saatlerinde gözaltına alınması sonrası partililere seslenen Özel, operasyonları sert bir dille eleştirdi.

Özgür Özel: Bu saldırı, Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin bir parçası

Avcılar Belediyesi önünde partililere seslenen Özel, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Bugün yaşadığımız mesele 213 gündür süren ve CHP’li belediyeleri, başta Ekrem başkanımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi hedef alan ama esas olarak, bugünün iktidarının yarının iktidarına, bugünün Cumhurbaşkanı’nın yarının Cumhurbaşkanı’na darbe girişiminden bağımsız değildir. Bugün ne yaşıyorsak Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan sonraki Cumhurbaşkanı’na yaptığı darbe girişiminin içindedir, tam ortasındadır.”

Özel, Çaykara hakkında seçim kampanyasında yapılan yardım suçlamasının temelsiz olduğunu vurgulayarak, kendisinin tanıdığı ve kefil olduğu bir isim olduğunu belirtti.

“1 lira para yok ama kasa var diye yalan söylüyorlar”

Gaziosmanpaşa’dan Avcılar’a geçerek gözaltına alınan belediye başkanlarını tek tek ziyaret eden Özel, operasyonların arkasında siyasi motivasyonlar olduğunu savundu:

“Gün boyunca başkanın odasından kasa çıkıp deyip, kasadan para alma görüntüleri… Gerçek görüntü poliste, elimizde. Kasadan belediyenin mührü çıkmış, 1 lira para çıkmamış. Ekrem başkanın korumasının yayla evinden kasa çıktı diye kasadan para görüntüleri TRT’de, yandaş medyada, merkez medyada. 1 lira para yok ama kasa bulundu diye yalan yapıyorlar.”

“Tayyip Erdoğan’a çağrı: Hesabını ona göre yap”

Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın gözaltına alınmasına atıf yaparak şu sözleri ekledi:

“Tayyip Erdoğan bak eğer seçim kampanyasına yardım suçu ile Silivri’ye belediye başkanı koyacaksan, dışarıda bir tane Ak Partili belediye başkanı kalmaz. Hesabını kitabını ona göre yap.”

“Onurunu kaybetme!”

Avcılar AK Gençlik ve tüm Türkiye’ye seslenen Özel, gençlere mücadele çağrısında bulundu:

“Buradan Avcılar AK Gençliğe, İstanbul AK Gençliğe, Türkiye AK Gençliğe sesleniyorum. Sizin reisinizle mücadele ediyoruz. Hani diyor ya ben diyor iyi bir futbolcuydum diyor. Geldin yıllarca birlikte müsabaka yaptık. 23 sene boyunca maçı kazandın. Her şey iyiydi. 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi genç ekibiyle, genç adaylarıyla, Ekrem Başkan’ın kaptanlığında İstanbul’da ve bütün Türkiye’de sahada seni yendi. Kaybetti ne yapıyor? Topu almış koltuğunun altına oynamayacağız. Artık oynatmam. Keseceğim bu topu deyip eve gidiyor. Belki bizim gibi 20 yıl kazanamazsın ama onurunu kaybetmezsin onurunu.”

