Dioudis yedi! Sivas ayağa kalktı

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanında 1-0 kazanarak düşme hattının en üstündeki Sivasspor ile farkı 4 puana yükseltti.

Spiker: Dioudis golü adeta ikram etti

Gaziantep FK bu sonuçla art arda dördüncü kez kaybederken karşılaşmaya kaleci Sokratis Dioudis yediği golle damgasını vurdu. Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen Yunan kaleci 52. dakikada yere düşerek topu bıraktığı Andraz Sporar’a adeta asist yaptı.

Karşılaşmayı anlatan yayıncı kuruluşun spikeri Dioudis için “Golü adeta ikram etti” yorumunda bulundu.

“Dioudis’in telefon konuşmaları incelenmeli”

Maçın bitiminin ardından Sivasspor camiası ayağa kalktı. Sivassporlu taraftarlar, Sokratis Dioudis ile ilgili olarak “Son bir ayda yaptığı telefon konuşmaları ve diğer görüşmeler incelenmeli” talebinde bulundu.

Bu arada Gaziantep FK’nın teknik direktörü Selçuk İnan‘ın maçın ardından istifa edeceğini açıklaması dikkat çekti.

“Selçuk İnan’a Burak Bozan eleştirisi”

Gaziantep FK’da başkan yardımcısı İskender Kaplan da istifa ederken başka yöneticilerin de görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

Gaziantep FK’lı taraftarlar, son dönemin formda kalecisi olan Burak Bozan’ın yerine Sokratis Dioudis’in oynatılmasını eleştirdi.