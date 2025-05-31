İstanbul plajları yaz sezonuna zamlı tarifelerle hazır

İstanbul, 2025 yaz sezonunun kapısını açarken deniz keyfi yapmak isteyenleri bekleyen plaj fiyatları cep yakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel işletmeler tarafından belirlenen yeni tarifeler, geçen yıla göre büyük artışlar gösteriyor.

İstanbul’da plaj giriş ücretleri arttı

Haziran ayıyla birlikte Şile, Kilyos, Adalar, Sarıyer ve Florya gibi popüler sahil bölgeleri yaz sezonuna merhaba diyor. Fiyatlar ise bölgeye ve sunulan hizmet kalitesine göre değişiklik gösteriyor.

Adalar’da özellikle Büyükada ve Heybeliada’da hafta içi plajlara giriş ücretleri 600 TL’den başlarken, hafta sonları bu rakam 1500 TL’ye kadar çıkıyor. Üstelik bu ücretin bir kısmı içeride harcanabilecek krediye dönüştürülüyor.

Kilyos’ta plajlar Haziran’ın ikinci haftasında sezonu açıyor. Bölgedeki plajlarda hafta içi girişler 500 TL, hafta sonları ise 750 TL olarak belirlendi. Sarıyer’deki özel plajlar ise 1 Haziran itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlarken, giriş ücretleri 600 ile 800 TL arasında değişiyor.

Fiyatlar ikiye katladı

Florya plajında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen fiyatlar daha makul görünüyor. Geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl ikiye katlanarak 120 TL’ye çıkarıldı. Buna rağmen Florya, fiyat-performans dengesi açısından tercih edilebilir bir seçenek olmaya devam ediyor.

Şile’de bazı halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor. Ancak şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetlerin sunulduğu özel plajlarda giriş ücretleri 300 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Vatandaşlar ise denize girmek için ücretli plajları, temizlik ve güvenlik açısından daha tercih edilebilir buluyor. Ancak yüksek fiyatlar, yaz tatilini kısıtladığını düşünenlerin sayısını da artırıyor.

