Arda Kardeşler’in hakemliği bitti mi?

Arda Kardeşler’e büyük tepki

Trabzonspor, Gaziantep FK ile kendi evinde 1-1 berabere kalarak son 3 haftada 7 puan kaybetti. Tribünlerin istifaya davet ettiği Ertuğrul Doğan ise karşılaşmanın ardından A Spor’a telefonla bağlanarak hakem Arda Kardeşler’i suçladı. Doğan, “Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan: Yeter ya! Yeter!

Geçen hafta Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye 1-0 yenildiği karşılaşma sonrası iptal edilen gol ve kırmızı karta isyan eden başkan Ertuğrul Doğan, “Sayın Federasyon Başkanımızın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Yeter! Oyuncuyu karşı karşıya gördüğü için geri dönüp durduruyor. Futbol konuşmuyoruz biz. Bu başka bir şey. Bu saatten sonra bu art niyetle alakalı net bir karar verilmiyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Federasyon Başkanımızın kararı ortaya koyacağına inanıyorum. İlerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü” şeklinde konuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise “Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir” dedi.